Сафонов прокомментировал переход в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал трансфер из «Краснодара».
«Я очень рад присоединиться к «ПСЖ», одному из величайших клубов в истории и с таким списком трофеев. Я уже с нетерпением жду встречи со своими новыми товарищами по команде, защиты новых цветов и гордости со стороны болельщиков.
Вперед, Париж!» – сказал россиянин.
- Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит 20 миллионов евро.
- Сафонов стал 3-м россиянином в Лиге 1. Там уже выступают Александр Головин и Далер Кузяев.
- «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.