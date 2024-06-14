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    Сафонов прокомментировал переход в «ПСЖ»

    Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал трансфер из «Краснодара».

    «Я очень рад присоединиться к «ПСЖ», одному из величайших клубов в истории и с таким списком трофеев. Я уже с нетерпением жду встречи со своими новыми товарищами по команде, защиты новых цветов и гордости со стороны болельщиков.

    Вперед, Париж!» – сказал россиянин.

    • Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит 20 миллионов евро.
    • Сафонов стал 3-м россиянином в Лиге 1. Там уже выступают Александр Головин и Далер Кузяев.
    • «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.

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    Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1718382772
    Удачи!!!
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    Александр.Т.
    1718382809
    Успехов на новом месте.
    Ответить
    ...короче
    1718382963
    ...теперь, главное - найти приличный, не очень дорогой, бордель!)...
    Ответить
    гууд
    1718386262
    удачи! но если не будешь стараться и выкладываться толку от нее не будет...
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