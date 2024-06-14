Сафонов прокомментировал переход в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал трансфер из «Краснодара».

«Я очень рад присоединиться к «ПСЖ», одному из величайших клубов в истории и с таким списком трофеев. Я уже с нетерпением жду встречи со своими новыми товарищами по команде, защиты новых цветов и гордости со стороны болельщиков.

Вперед, Париж!» – сказал россиянин.