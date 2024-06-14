Оздоев назвал причину, по которой он отказался от перехода в «Спартак»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев признался, что мог перейти в «Спартак». Россиянин заявил, что отказался от предложения московского клуба из-за Курбана Бердыева.

– Как было в случае со «Спартаком»?

– Я тогда играл за «Рубин». На тот момент у меня был представитель: «Спартак» связался с ним и прислал бумагу с личными условиями – зарплату предлагали больше, чем в Казани. На следующий день ко мне подошел Сайманов (тогдашний гендиректор «Рубина»): «Тебя хочет «Спартак». Поедешь?» Я задал ему только один вопрос: «Решение и правда зависит только от меня» – «Да». Я отказался.

– Почему?

– Тем летом в «Рубин» вернулся Курбан Бекиевич. Поработать с ним было мечтой, поэтому я решил остаться.