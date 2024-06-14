Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Оздоев назвал причину, по которой он отказался от перехода в «Спартак»

    Оздоев назвал причину, по которой он отказался от перехода в «Спартак»

    Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев признался, что мог перейти в «Спартак». Россиянин заявил, что отказался от предложения московского клуба из-за Курбана Бердыева.

    – Как было в случае со «Спартаком»?

    – Я тогда играл за «Рубин». На тот момент у меня был представитель: «Спартак» связался с ним и прислал бумагу с личными условиями – зарплату предлагали больше, чем в Казани. На следующий день ко мне подошел Сайманов (тогдашний гендиректор «Рубина»): «Тебя хочет «Спартак». Поедешь?» Я задал ему только один вопрос: «Решение и правда зависит только от меня» – «Да». Я отказался.

    – Почему?

    – Тем летом в «Рубин» вернулся Курбан Бекиевич. Поработать с ним было мечтой, поэтому я решил остаться.

    Новости по теме
    Оздоев ответил, хватит ли ему заработанных в футболе денег до конца жизни 3
    Оздоев заявил, что переходил в «Зенит» не по своему желанию 3
    Оздоев назвал российского футболиста, который всю карьеру провел полупьяным 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    nik55
    1718375441
    ты там нафига нужен был
    Ответить
    TIMOTHY
    1718377307
    Верное решение играть в клубе где тренер мэтр или в фиг знает где и с каким клоуном в Тушино
    Ответить
    ...короче
    1718378256
    ...оно отказалося!... Да нах*й ты нам всралося!!!...
    Ответить
    Мордаванин
    1718378410
    там чудеса там леший бродит русалка там сидит на курих ножках. там на неведомых дорожках полно невиданых зверей еще там каждый кот учёный лукоилморье
    Ответить
    JIEGEHDA
    1718378964
    Потому что не свинка
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+