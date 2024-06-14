Оздоев заявил, что переходил в «Зенит» не по своему желанию

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вспомнил подробности перехода из «Рубина» в «Зенит». Петербуржцы подписали игрока в 2018 году за 3,3 миллиона евро.

– Мне настолько нравилось работать с Бердыевым, что, когда меня покупал «Зенит», я не хотел переходить и туда. Но «Рубину» пришлось меня продать из-за финансовых обстоятельств. У клуба были сложности – нам по несколько месяцев не платили зарплату. Многих ребят это не устраивало: мы как-то проснулись на сборах, а Мийо Цакташ просто исчез, уехал из команды.

– Это же были последствия того знаменитого закупа легионерами в 2016-м?

– Ага.

– Тогда ведь в команду за огромные деньги завезли около 15-ти легионеров, из которых не заиграл примерно никто.

– Самым сильным среди них был Лестьенн, он выделялся. Остальные не усилили нашу команду. Если посмотреть – никто из них потом нигде не заиграл. Знакомые испанцы мне рассказывали, что некоторые в «Рубине» заработали много денег.