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    Оздоев заявил, что переходил в «Зенит» не по своему желанию

    Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вспомнил подробности перехода из «Рубина» в «Зенит». Петербуржцы подписали игрока в 2018 году за 3,3 миллиона евро.

    – Мне настолько нравилось работать с Бердыевым, что, когда меня покупал «Зенит», я не хотел переходить и туда. Но «Рубину» пришлось меня продать из-за финансовых обстоятельств. У клуба были сложности – нам по несколько месяцев не платили зарплату. Многих ребят это не устраивало: мы как-то проснулись на сборах, а Мийо Цакташ просто исчез, уехал из команды.

    – Это же были последствия того знаменитого закупа легионерами в 2016-м?

    – Ага.

    – Тогда ведь в команду за огромные деньги завезли около 15-ти легионеров, из которых не заиграл примерно никто.

    – Самым сильным среди них был Лестьенн, он выделялся. Остальные не усилили нашу команду. Если посмотреть – никто из них потом нигде не заиграл. Знакомые испанцы мне рассказывали, что некоторые в «Рубине» заработали много денег.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1718372066
    Одзоев: "Я сопротивлялся, как мог. Кричал- я не хочу. Но меня заставили..." Кому ты лапшу на уши вешаешь? Вспомни свои интервью при переходе о следующей ступени в повышении класса и т.д. и т.п.
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    Цугундeр
    1718373368
    Но постепенно нежелание переросло в хотение , а хотение усиливалось с каждым щелчком банкомата...
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