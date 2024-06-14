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    • Латышонок прокомментировал переход в «Зенит»: «Это необходимо для моей карьеры»

    Латышонок прокомментировал переход в «Зенит»: «Это необходимо для моей карьеры»

    Новичок «Зенита» Евгений Латышонок дал первый комментарий после перехода в петербургскую команду.

    • «Зенит» заплатил за вратаря 30 миллионов евро.
    • 20-летний россиянин подписал контракт по схеме «4+1».

    – Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно.

    – В СМИ давно ходили слухи о вашем возможном трансфере в «Зенит». Как вы узнали об интересе петербургского клуба?

    – От агента. Писать могут всякое, и далеко не всегда это правда.

    – Насколько тяжело вам давалось решение о переходе?

    – Действительно тяжело. В «Балтике» я провел пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжелым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры.

    – С вашим приходом еще сильнее обострится конкуренция за вратарскую позицию. Насколько для вас привычны данные обстоятельства?

    – В «Краснодаре» мы уже конкурировали с Денисом Адамовым, поэтому к конкуренции я отношусь хорошо. В любом случае играть будет сильнейший.

    – В прошлом сезоне вы демонстрировали очень яркие игры, в частности, против «Зенита». Чем вам запомнились матчи против нового клуба?

    – Прежде всего это группа атаки «Зенита» – очень качественные игроки, играть против них было очень тяжело. Даже когда мы смотрели нарезки моментов, я уже понимал, что будет очень сложно, и в итоге так и получалось. Видно, что «Зенит» – команда совершенно другого уровня во всех аспектах.

    – Евгений, в заключение – традиционное обращение к болельщикам. Чего им ждать от нового вратаря «Зенита»?

    – Я не люблю разбрасываться словами, только доказывать делом. Все сами увидите на футбольных полях!

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии (7)
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    evgevg13
    1718370358
    Конкурировал с Акдамовым-проиграл. Выгнали. Думает тут получится? Выгонят...
    Ответить
    Semenycch
    1718370780
    Хорошее интервью.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718370838
    Скоро Женька почувствует вкус золота чемпионата! Гыгыгы
    Ответить
    Diminio
    1718371026
    30 лямов евро))))
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    Таврида
    1718371341
    Единственный прибалт среди бразильцев, бггг
    Ответить
    Цугундeр
    1718373756
    "Колдовское озеро — это не в лесах Это, это озеро у тебя в глазах Никуда не денешься, так к себе манит Колдовское озеро — голубой магнит ." Питер, прости .))
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