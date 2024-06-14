Латышонок прокомментировал переход в «Зенит»: «Это необходимо для моей карьеры»

Новичок «Зенита» Евгений Латышонок дал первый комментарий после перехода в петербургскую команду.
- «Зенит» заплатил за вратаря 30 миллионов евро.
- 20-летний россиянин подписал контракт по схеме «4+1».
– Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно.
– В СМИ давно ходили слухи о вашем возможном трансфере в «Зенит». Как вы узнали об интересе петербургского клуба?
– От агента. Писать могут всякое, и далеко не всегда это правда.
– Насколько тяжело вам давалось решение о переходе?
– Действительно тяжело. В «Балтике» я провел пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжелым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры.
– С вашим приходом еще сильнее обострится конкуренция за вратарскую позицию. Насколько для вас привычны данные обстоятельства?
– В «Краснодаре» мы уже конкурировали с Денисом Адамовым, поэтому к конкуренции я отношусь хорошо. В любом случае играть будет сильнейший.
– В прошлом сезоне вы демонстрировали очень яркие игры, в частности, против «Зенита». Чем вам запомнились матчи против нового клуба?
– Прежде всего это группа атаки «Зенита» – очень качественные игроки, играть против них было очень тяжело. Даже когда мы смотрели нарезки моментов, я уже понимал, что будет очень сложно, и в итоге так и получалось. Видно, что «Зенит» – команда совершенно другого уровня во всех аспектах.
– Евгений, в заключение – традиционное обращение к болельщикам. Чего им ждать от нового вратаря «Зенита»?
– Я не люблю разбрасываться словами, только доказывать делом. Все сами увидите на футбольных полях!