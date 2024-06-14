Глушаков назвал виновных в развале чемпионского «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о том, почему команде не удалось продолжить побеждать после завоевания золотых медалей в сезоне-2016/17.

«Это больная тема для болельщиков. Недавно встречались с Темой Ребровым, говорили о том, что жаль, что все так получилось. Все виноваты во всем. От руководства до игроков.

Команда была хорошая, лет пять бы еще могла побомбить. Сто процентов побились бы за золото и были бы, может быть, чемпионами», – сказал Глушаков в шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2x2».