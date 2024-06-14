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    • Глушаков назвал виновных в развале чемпионского «Спартака»

    Глушаков назвал виновных в развале чемпионского «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о том, почему команде не удалось продолжить побеждать после завоевания золотых медалей в сезоне-2016/17.

    «Это больная тема для болельщиков. Недавно встречались с Темой Ребровым, говорили о том, что жаль, что все так получилось. Все виноваты во всем. От руководства до игроков.

    Команда была хорошая, лет пять бы еще могла побомбить. Сто процентов побились бы за золото и были бы, может быть, чемпионами», – сказал Глушаков в шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2x2».

    • В сентябре 2018 года главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основным составом за лайк под постом с критикой тренера.
    • Итальянский специалист был уволен из клуба в октябре 2018 года.

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    Источник: Sports

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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    [email protected]
    1718359790
    дерьмо команда и где Грушаков там похороны, это не я сказал
    Ответить
    NewLife
    1718360426
    Сослагательное наклонение для дурачков.
    Ответить
    BAIv
    1718361255
    Если у бабушки ьыл член, она была бы дедушкой!!!
    Ответить
    VVM1964
    1718362871
    Вот же лицемерный гнус (((
    Ответить
    Каратель
    1718363009
    Зачинщиков двое,а виновных там полкомнды
    Ответить
    BoevStas1
    1718363862
    Просто слишком зазнались... Самоуверенность на высоте... Мостового возьмите...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718367270
    Каких виновных ищет этот банщик? Просто юбилей Симоняна закончился и все те, кто по пьяни подарил хрякам чемпионство протрезвели. Гыгыгы
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    Зарема лис
    1718367762
    Кого-то хотели заменить(Потому-что по уровню не тянул), но ему это не понравилось и один Иуда решил затеять конфликт за спиной у тренера, вместе с другом спортдиром на тот момент, и у них всё получилось, а потом когда всё успокоилось начал ******* направо и налево
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