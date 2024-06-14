Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым защитником мира

    Ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым защитником мира

    Саудовский «Аль-Наср» заинтересован в подписании защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. По данным Marca, генеральный директор клуба из Эр-Рияда встретился с представителем игрока и предложил контракт, согласно которому нидерландец может стать самым высокооплачиваемым защитником мира.

    • Соглашение ван Дейка с «Ливерпулем» рассчитано до 2025 года.
    • В минувшем сезоне 32-летний футболист провел за клуб 48 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • За «Аль-Наср» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

    Новости по теме
    Вейналдум оценил уровень нового тренера «Ливерпуля» Слота
    Определен самый популярный клуб мира в соцсетях, в топ-100 есть один представитель РПЛ 17
    «Барселона» нацелилась на вингера «Ливерпуля» 1
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+