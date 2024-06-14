Ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым защитником мира

Саудовский «Аль-Наср» заинтересован в подписании защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. По данным Marca, генеральный директор клуба из Эр-Рияда встретился с представителем игрока и предложил контракт, согласно которому нидерландец может стать самым высокооплачиваемым защитником мира.

Соглашение ван Дейка с «Ливерпулем» рассчитано до 2025 года.

В минувшем сезоне 32-летний футболист провел за клуб 48 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.

За «Аль-Наср» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.