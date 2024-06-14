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    • Булыкин назвал проблему «Зенита» в связи с ожидаемым переходом Глушенкова

    Булыкин назвал проблему «Зенита» в связи с ожидаемым переходом Глушенкова

    Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный трансфер нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

    «Для Глушенкова переход в «Зенит» – это хорошо, потому что будет получать зарплату в несколько раз больше и бороться за чемпионство. Для «Локомотива» его уход на данный момент является потерей. Но, думаю, они смогут оправиться и найти похожего в атакующем плане футболиста, чтобы в следующем сезоне бороться за все трофеи, как это обычно делает «Локомотив». Потеря существенна, но не критична.

    Посмотрим, как у Глушенкова получится в «Зените». Там очень сильная конкуренция. Он должен показать максимум, на что способен, – некоторые не справляются. Но когда тебе делают зарплату в два или три раза больше, многие не хотят конкурировать, а хотят получать зарплату и сидеть на скамейке.

    В этом и проблема «Зенита», что там мало прогресса, а больше принципа купить лучших с рынка – если им не поможет, хотя бы ослабят конкурентов», – сказал Булыкин.

    • В минувшем сезоне 24-летний Глушенков провел 38 матчей, забил 9 голов, отдал 19 передач.
    • Игрок пришел в «Локомотив» в декабре 2022 года, подписав четырехлетний контракт.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:46
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    Комментарии (3)
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    Дубина
    1718355475
    Лавка! Бзянит позор российского футбола! Кладбище российских пацанов! Сколько уже пропало талантов в помойке блеклой.
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    Semenycch
    1718356592
    Булыкин, сходи на рынок, купи себе мозги, может зачатками интеллекта обзаведёшься!
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    nik55
    1718358544
    помойка всегда так делает ни себе ни людям
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