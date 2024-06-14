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    «МЮ» договорился с защитником «Эвертона»

    «Манчестер Юнайтед» согласовал условия соглашения с защитником «Эвертона» Джеррэдом Брэнтуэйтом. По данным The Times, игрок будет зарабатывать 150-160 тысяч фунтов в неделю.

    При этом «МЮ» по-прежнему не договорился о трансфере с ливерпульским клубом, который хочет за 21-летнего игрока 70 миллионов фунтов.

    • В минувшем сезоне Брэнтуэйт провел 41 матч за «Эвертон», забил 3 гола.
    • 3 июня защитник дебютировал за сборную Англии в товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной (3:0), но не попал в окончательную заявку на Евро-2024.

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    Источник: The Times

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