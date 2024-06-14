«МЮ» договорился с защитником «Эвертона»

«Манчестер Юнайтед» согласовал условия соглашения с защитником «Эвертона» Джеррэдом Брэнтуэйтом. По данным The Times, игрок будет зарабатывать 150-160 тысяч фунтов в неделю.

При этом «МЮ» по-прежнему не договорился о трансфере с ливерпульским клубом, который хочет за 21-летнего игрока 70 миллионов фунтов.