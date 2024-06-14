«МЮ» договорился с защитником «Эвертона»

«Манчестер Юнайтед» согласовал условия соглашения с защитником «Эвертона» Джеррэдом Брэнтуэйтом. По данным The Times, игрок будет зарабатывать 150-160 тысяч фунтов в неделю.
При этом «МЮ» по-прежнему не договорился о трансфере с ливерпульским клубом, который хочет за 21-летнего игрока 70 миллионов фунтов.
- В минувшем сезоне Брэнтуэйт провел 41 матч за «Эвертон», забил 3 гола.
- 3 июня защитник дебютировал за сборную Англии в товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной (3:0), но не попал в окончательную заявку на Евро-2024.