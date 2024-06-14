Тарханов объяснил, зачем «Зенит» ищет усиление

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об ожидаемых действиях «Зенита» на трансферном рынке.
«Думаю, летом «Зенит» будет искать способы встряхнуть состав и немного освежить атакующую линию. Все-таки в концовке сезона было заметно, что голы команде Семака даются не так легко, как раньше. Отсюда и столько фамилий потенциальных новичков всплывает в СМИ. «Зенит» не хочет повторения концовки прошедшего чемпионата, когда не все зависело от них, поэтому ищет усиление», – сказал Тарханов.
- В сезоне-2023/24 петербуржцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- «Зенит» завоевал золотые медали в 30-м туре благодаря победе над «Ростовом» и выигрышу «Краснодара» у «Динамо».