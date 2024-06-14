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    Тарханов объяснил, зачем «Зенит» ищет усиление

    Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об ожидаемых действиях «Зенита» на трансферном рынке.

    «Думаю, летом «Зенит» будет искать способы встряхнуть состав и немного освежить атакующую линию. Все-таки в концовке сезона было заметно, что голы команде Семака даются не так легко, как раньше. Отсюда и столько фамилий потенциальных новичков всплывает в СМИ. «Зенит» не хочет повторения концовки прошедшего чемпионата, когда не все зависело от них, поэтому ищет усиление», – сказал Тарханов.

    • В сезоне-2023/24 петербуржцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
    • «Зенит» завоевал золотые медали в 30-м туре благодаря победе над «Ростовом» и выигрышу «Краснодара» у «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1718344453
    чтобы что то купить надо что то продать, а так собирается на третий состав там уже не хватает места на скамейке запасных
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    прабабушка краба
    1718345076
    "Отсюда и столько фамилий потенциальных новичков всплывает в СМИ." А раньше меньше всплывало?
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