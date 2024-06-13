«Челси» присоединился к спору топ-клубов за француза из «Кристал Пэлас»

Сегодня «Челси» обратился в «Кристал Пэлас» с запросом о возможности трансфера вингера Майкла Олисе, сообщает The Athletic. В контракте игрока указаны отступные – 60 миллионов фунтов, и лондонцы готовы заплатить такую сумму.
Ранее запросы по Олисе к «Кристал Пэлас» сделали «Бавария» и «Ньюкасл». Интерес к 22-летнему игроку также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- В минувшем сезоне АПЛ Олисе провел 19 матчей, в которых отличился 10 голами и 6 передачами.
- Ожидается, что игрок войдет в состав сборной Франции на Олимпийские игры-2024.