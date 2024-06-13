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    • «Челси» присоединился к спору топ-клубов за француза из «Кристал Пэлас»

    «Челси» присоединился к спору топ-клубов за француза из «Кристал Пэлас»

    Сегодня «Челси» обратился в «Кристал Пэлас» с запросом о возможности трансфера вингера Майкла Олисе, сообщает The Athletic. В контракте игрока указаны отступные – 60 миллионов фунтов, и лондонцы готовы заплатить такую сумму.

    Ранее запросы по Олисе к «Кристал Пэлас» сделали «Бавария» и «Ньюкасл». Интерес к 22-летнему игроку также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    • В минувшем сезоне АПЛ Олисе провел 19 матчей, в которых отличился 10 голами и 6 передачами.
    • Ожидается, что игрок войдет в состав сборной Франции на Олимпийские игры-2024.

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    Источник: The Athletic

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