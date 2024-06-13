Назван основной кандидат на место главного тренера «Боруссии» Д

Пост главного тренера дортмундской «Боруссии» займет 35-летний Нури Шахин, сообщил журналист Патрик Бергер. Турецкий специалист с начала этого года входил в тренерский штаб команды в качестве ассистента Эдина Терзича.
Окончательные детали соглашения Шахина с «Боруссией» еще обсуждаются, сегодня о его назначении вряд ли объявят.
- 13 июня Терзич объявил об уходе с поста главного тренера дортмундцев.
- В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги чемпионов и заняла 5-е место в Бундеслиге.
- Шахин с 2021 по 2023 год работал главным тренером «Антальяспора».
- Он выступал за «Боруссию» с перерывами в течение 10 с половиной сезонов