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    • Назван основной кандидат на место главного тренера «Боруссии» Д

    Назван основной кандидат на место главного тренера «Боруссии» Д

    Пост главного тренера дортмундской «Боруссии» займет 35-летний Нури Шахин, сообщил журналист Патрик Бергер. Турецкий специалист с начала этого года входил в тренерский штаб команды в качестве ассистента Эдина Терзича.

    Окончательные детали соглашения Шахина с «Боруссией» еще обсуждаются, сегодня о его назначении вряд ли объявят.

    • 13 июня Терзич объявил об уходе с поста главного тренера дортмундцев.
    • В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги чемпионов и заняла 5-е место в Бундеслиге.
    • Шахин с 2021 по 2023 год работал главным тренером «Антальяспора».
    • Он выступал за «Боруссию» с перерывами в течение 10 с половиной сезонов

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    Источник: страница Патрика Бергера в соцсети X

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    Комментарии (3)
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    subbotaspartak
    1718295329
    Мостовой?
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    evgevg13
    1718296741
    Зря, надо было Семака сватать. Уж он бы задал жару
    Ответить
    Garrincha58
    1718296856
    с ним они теперь не скоро выйдут в финал ЛЧ
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