Назван основной кандидат на место главного тренера «Боруссии» Д

Пост главного тренера дортмундской «Боруссии» займет 35-летний Нури Шахин, сообщил журналист Патрик Бергер. Турецкий специалист с начала этого года входил в тренерский штаб команды в качестве ассистента Эдина Терзича.

Окончательные детали соглашения Шахина с «Боруссией» еще обсуждаются, сегодня о его назначении вряд ли объявят.