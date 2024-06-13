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    • Испанская прокуратура запросила пять лет тюрьмы для Анчелотти

    Испанская прокуратура запросила пять лет тюрьмы для Анчелотти

    Прокуратура Испании попросила ужесточить наказание главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти до 5 лет тюрьмы, сообщает El Mundo.

    По версии следствия, итальянец укрывал доходы от имиджевых прав через офшоры на Британских Виргинских островах. Через компанию Vapia Limited тренер получил более 2 миллионов евро от «Реала» за имиджевые права. Кроме того, через эту же компанию специалист провел несколько контрактов на общую сумму 2,5 миллиона евро.

    Прокуратура считает, что Анчелотти совершил налоговое мошенничество на сумму 386 361,93 евро в 2014 году и 675 718,76 евро в 2015 году. За первое преступление требуют 2 года тюрьмы, за второе – три.

    Защита тренера «Реала» отмечает, что Анчелотти уже внес требуемый от него залог, что не было отражено ни в одном из документов обвинения. В связи с этим адвокаты просят немедленно пересмотреть запросы прокуратуры в сторону понижения наказания, так как итальянец уже покрыл значительную часть суммы.

    • Ранее сообщалось, что прокуратура Испании запросила для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюремного заключения.
    • 65-летний специалист возглавляет «Реал» с 2021 года. Ранее Анчелотти руководил клубом в 2013–2015 годах.

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    Источник: El Mundo

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    Сегодня, 17:38
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