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    В «Балтике» сообщили, в каком году клуб вернется в РПЛ

    Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался о перспективах клуба в будущем сезоне Первой лиги.

    «Безусловно, просели, вылетев из РПЛ. Но у нас отличный стафф, появился резерв – как клуб «Балтика» стала сильнее.

    Где «Балтика» будет через год? Уверен, что в РПЛ. Для этого у нас всe есть: и грамотный подход генерального директора, и – по-прежнему – поддержка «Ростеха» и области. К тому же уровень игроков и [будущих] тренеров соответствуют нашим целям. Как бы это ни было сложно, нет ни одной причины, почему мы не можем вернуться», – сказал Маргарян.

    • «Балтику» после минувшего сезона покинул Сергей Игнашевич.
    • Он вывел клуб в суперфинал Фонбет Кубка России.
    • Калининградцы планируют назначить Александра Грищенко из «Велеса».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1718284766
    Оптимист. Хотелось бы верить, что так и будет.
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    Garrincha58
    1718286001
    там столько кандидатов будет сложно, если только соберутся расширять лигу то тогда шанс появится
    Ответить
    7:1
    1718286691
    без игнашевича, латышонка и козлова это уже будет не то. к тому же иванов и ротенберг будут когти рвать, чтобы вернуться в элиту. это вам не с ротором и кубанью состязаться. поглядим.
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