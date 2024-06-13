В «Балтике» сообщили, в каком году клуб вернется в РПЛ

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался о перспективах клуба в будущем сезоне Первой лиги.

«Безусловно, просели, вылетев из РПЛ. Но у нас отличный стафф, появился резерв – как клуб «Балтика» стала сильнее.

Где «Балтика» будет через год? Уверен, что в РПЛ. Для этого у нас всe есть: и грамотный подход генерального директора, и – по-прежнему – поддержка «Ростеха» и области. К тому же уровень игроков и [будущих] тренеров соответствуют нашим целям. Как бы это ни было сложно, нет ни одной причины, почему мы не можем вернуться», – сказал Маргарян.