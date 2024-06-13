В «Балтике» высказались о будущем Латышонка

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян оценил перспективы вратаря Евгения Латышонка в топ-клубе.

«Латышонок точно соответствовал уровню середняка РПЛ. А весну он провeл ещe сильнее и вышел в элиту – по-моему, Женя в топ-3 киперов РПЛ.

Его можно представить в «Зените», «Спартаке», «Динамо» – всюду Женя способен быть основным. Но отмечу: в «Балтике» Латышонку создали идеальные условия, чтобы раскрыть свой талант и сфокусироваться на игре. Как сложится в другом клубе – главный вопрос», – сказал Маргарян.