В «Балтике» высказались о будущем Латышонка

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян оценил перспективы вратаря Евгения Латышонка в топ-клубе.
«Латышонок точно соответствовал уровню середняка РПЛ. А весну он провeл ещe сильнее и вышел в элиту – по-моему, Женя в топ-3 киперов РПЛ.
Его можно представить в «Зените», «Спартаке», «Динамо» – всюду Женя способен быть основным. Но отмечу: в «Балтике» Латышонку создали идеальные условия, чтобы раскрыть свой талант и сфокусироваться на игре. Как сложится в другом клубе – главный вопрос», – сказал Маргарян.
- Латышонок должен перейти в «Зенит».
- Рыночная стоимость голкипера – 1,5 миллиона евро.
- В прошедшем сезоне он пропустил 44 гола в 34 матчах.