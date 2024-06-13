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    В «Балтике» высказались о будущем Латышонка

    Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян оценил перспективы вратаря Евгения Латышонка в топ-клубе.

    «Латышонок точно соответствовал уровню середняка РПЛ. А весну он провeл ещe сильнее и вышел в элиту – по-моему, Женя в топ-3 киперов РПЛ.

    Его можно представить в «Зените», «Спартаке», «Динамо» – всюду Женя способен быть основным. Но отмечу: в «Балтике» Латышонку создали идеальные условия, чтобы раскрыть свой талант и сфокусироваться на игре. Как сложится в другом клубе – главный вопрос», – сказал Маргарян.

    • Латышонок должен перейти в «Зенит».
    • Рыночная стоимость голкипера – 1,5 миллиона евро.
    • В прошедшем сезоне он пропустил 44 гола в 34 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (5)
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    The only one
    1718282172
    Да какой там вопрос. Скамейка, мозоли на заднице, зенит-2, а затем, в лучшем случае, в аренду кто больше даст.
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    Ziklop
    1718282265
    топ-топ топает малыш!
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    FCSpartakM
    1718289909
    Ну я же говорю, пиар злая штука, какой он там топ-3 ? он даже не топ-5 .
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