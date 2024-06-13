В «Балтике» объяснили отставку Игнашевича

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался об отставке главного тренера Сергея Игнашевича.
«Когда узнал об уходе Игнашевича? Сразу после поражения от «Локомотива». Не назову его отставку неожиданностью. У Сергея Николаевича накопилась усталость, а вылет – болезненный момент. Как максималисту Игнашевичу было сложно с этим смириться.
Сергей Николаевич выстраивает барьер перед внешним миром, подача у него серьeзная. При этом футбол он любит, как мы любили в детстве», – сказал Маргарян.
- «Балтика» в минувшем сезоне вылетела из РПЛ.
- После ухода из «Балтики» Игнашевич отказал «Химкам».
- «Балтика» планирует назначить Александра Грищенко из «Велеса».