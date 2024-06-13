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    В «Балтике» объяснили отставку Игнашевича

    Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался об отставке главного тренера Сергея Игнашевича.

    «Когда узнал об уходе Игнашевича? Сразу после поражения от «Локомотива». Не назову его отставку неожиданностью. У Сергея Николаевича накопилась усталость, а вылет – болезненный момент. Как максималисту Игнашевичу было сложно с этим смириться.

    Сергей Николаевич выстраивает барьер перед внешним миром, подача у него серьeзная. При этом футбол он любит, как мы любили в детстве», – сказал Маргарян.

    • «Балтика» в минувшем сезоне вылетела из РПЛ.
    • После ухода из «Балтики» Игнашевич отказал «Химкам».
    • «Балтика» планирует назначить Александра Грищенко из «Велеса».

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    Источник: Sport24

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