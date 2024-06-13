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    • Тюкавин рассказал об эмоциях после финального свистка в Краснодаре

    Тюкавин рассказал об эмоциях после финального свистка в Краснодаре

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, почему бело-голубым не удалось удержать первое место в прошедшем чемпионате России.

    – Третью неделю динамовские болельщики ломают голову – чего же не хватило команде, чтобы стать чемпионом. Ваше мнение?

    – Отвернулась удача. Она была с нами в играх с «Сочи» и «Балтикой», когда забивали победные голы на последних секундах. А в Краснодаре...

    – Что?

    – Конечно, мы не сыграли так, как в предыдущих матчах. Полтора тайма не могли выйти из обороны, завязать игру в центре поля. Разве что у Карраскаля был один момент. Но в концовке, когда соперник подустал и мы большими силами пошли вперед, едва не сравняли счет, дважды попали в штангу.

    – Ваша первая мысль после финального свистка?

    – Сразу бросил взгляд на скамейку «Краснодара». Там никто не радовался. Я понял, что «Зенит» опять чемпион.

    – Личка сказал, что в раздевалке многие игроки плакали. Вы тоже?

    – Да. Обидно второй раз останавливаться в шаге от мечты. В 2022-м упустили Кубок, сейчас – чемпионство. Надеюсь, с третьей попытки все-таки повезет и у «Динамо» наконец-то будет трофей.

    • Перед заключительным туром «Динамо» лидировало в РПЛ. Для победы в чемпионате команде нужно было не проиграть в гостях «Краснодару», но москвичи уступили со счетом 0:1.
    • «Динамо» в последний раз выиграло золотые медали в чемпионате СССР-1976 (весна). У команды нет трофеев после завоевания Кубка России в 1995 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    Невописынок
    1718270244
    Эх, Тюкава, играли бы на победу в Краснодаре, может удача бы и не отвернулась, а вы решили на дурака стать чемпионом, так не бывает. А то удача в матчах с Балтикой, Сочи, а то что Зенит проиграл почти всё, это не удача?
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    ...короче
    1718270814
    ...обязательно будет шанс! Лет через 50 эдак...
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