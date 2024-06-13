«Химки» могут забрать вратаря, которым интересовался «Спартак»

«Химки» рассматривают Ивана Коновалова в качестве усиления конкуренции во вратарской линии. По данным Metaratings.ru, на конечное решение клуба может повлиять смена главного тренера.

Ранее появлялась информация, что главный тренер «Химок» Андрей Талалаев может покинуть свой пост.