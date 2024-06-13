Газзаев прокомментировал возможный переход Джикии в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о бывшем защитнике «Спартака» Георгии Джикии.

– Агент Джикии сообщал, что футболист почти подписал контракт с одним из московских клубов. Георгий сможет помочь обороне ЦСКА?

– Георгий – опытный футболист. Мы не знаем, почему он не играл в «Спартаке». Видимо, его преследовали травмы, сверху еще наслоилась смена тренеров в конце сезона. Футбольное мастерство у Джикии точно есть. Приглашать его в команду или нет – дело нынешнего руководства клуба.