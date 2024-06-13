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    Газзаев прокомментировал возможный переход Джикии в ЦСКА

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о бывшем защитнике «Спартака» Георгии Джикии.

    – Агент Джикии сообщал, что футболист почти подписал контракт с одним из московских клубов. Георгий сможет помочь обороне ЦСКА?

    – Георгий – опытный футболист. Мы не знаем, почему он не играл в «Спартаке». Видимо, его преследовали травмы, сверху еще наслоилась смена тренеров в конце сезона. Футбольное мастерство у Джикии точно есть. Приглашать его в команду или нет – дело нынешнего руководства клуба.

    • 30-летний Джикия провел 12 матчей в минувшем сезоне.
    • Он выступал за «Спартак» с 2017 года и покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1718263258
    Если Джикию и брать, то только с расчетом на замены. С соответствующей зарплатой. Как основной защитник он уже не потянет...
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