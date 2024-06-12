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    Селихов рассказал о своем отношении к Абаскалю

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов оценил период совместной работы с тренером Гильермо Абаскалем.

    • Испанца уволили 14 апреля.
    • Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Статистика Абаскаля: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

    – У меня был в карьере такой период, когда была травма, операция за операцией. Я реально думал, что уже на дне. Благодарен, что «Спартак» меня ждал. У клуба большое терпение.

    Благодарность Абаскалю, наверное, не такая большая?

    – В этом плане я лояльно отношусь к Гильермо, он дал мне хороший опыт.

    Он новый человек со своими принципами, видением, философией футбола. Могу сказать ему только спасибо. И что‑то говорить про него плохое задним числом я не могу.

    Год назад один человек сказал: «Спартак» движется в правильном направлении. Гильермо сделал очень много выводов». Кто это сказал?

    – Думаю, что кто‑то из руководства.

    Я не знал, что ты в руководстве «Спартака». Это твои слова!

    – Да? Ну, я думал, что мы сделали какие‑то выводы. Позапрошлый сезон закончили на третьем месте, в этом заняли пятое. Значит, не сделали особо никаких выводов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.06.2024 21:44
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