Селихов рассказал о своем отношении к Абаскалю

Вратарь «Спартака» Александр Селихов оценил период совместной работы с тренером Гильермо Абаскалем.

Испанца уволили 14 апреля.

Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Статистика Абаскаля: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

– У меня был в карьере такой период, когда была травма, операция за операцией. Я реально думал, что уже на дне. Благодарен, что «Спартак» меня ждал. У клуба большое терпение.

– Благодарность Абаскалю, наверное, не такая большая?

– В этом плане я лояльно отношусь к Гильермо, он дал мне хороший опыт.

Он новый человек со своими принципами, видением, философией футбола. Могу сказать ему только спасибо. И что‑то говорить про него плохое задним числом я не могу.

– Год назад один человек сказал: «Спартак» движется в правильном направлении. Гильермо сделал очень много выводов». Кто это сказал?

– Думаю, что кто‑то из руководства.

– Я не знал, что ты в руководстве «Спартака». Это твои слова!

– Да? Ну, я думал, что мы сделали какие‑то выводы. Позапрошлый сезон закончили на третьем месте, в этом заняли пятое. Значит, не сделали особо никаких выводов.