Куратор «Химок» прояснил будущее Талалаева

Туфан Садыгов, неофициальный владелец «Химок», заверил, что главный тренер Андрей Талалаев остается на посту.

Ранее сообщалось, что химчане готовят отставку тренера.

– Я не могу никак комментировать эту информацию. У нас главный тренер – Талалаев, никто его не уволил. Не знаю, что там произошло, почему пошел такой слух. Надо спросить у Ивана Карпова, откуда у него такой источник. Все журналисты оборвали телефон.

– Сам Талалаев вроде как намерен продолжить работу.

– Ну, наверное. Если там что‑то случилось в мое отсутствие или отсутствие Андрея Викторовича (Талалаева), выясним в ближайшее время. Я сейчас не Москве.