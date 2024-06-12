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    Куратор «Химок» прояснил будущее Талалаева

    Туфан Садыгов, неофициальный владелец «Химок», заверил, что главный тренер Андрей Талалаев остается на посту.

    • Ранее сообщалось, что химчане готовят отставку тренера.

    – Я не могу никак комментировать эту информацию. У нас главный тренер – Талалаев, никто его не уволил. Не знаю, что там произошло, почему пошел такой слух. Надо спросить у Ивана Карпова, откуда у него такой источник. Все журналисты оборвали телефон.

    – Сам Талалаев вроде как намерен продолжить работу.

    – Ну, наверное. Если там что‑то случилось в мое отсутствие или отсутствие Андрея Викторовича (Талалаева), выясним в ближайшее время. Я сейчас не Москве.

    • Талалаев за один сезон вернул «Химки» в РПЛ.
    • Сезон стартует 20 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.06.2024 21:17
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1718216644
    Никто и ничего не знает)) секретные Химки
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    ...короче
    1718217020
    ...вы там, в своих долбанных Химках не юлите, уже Слишкович чемоданы к вам собрал! Будет Слишкович и точка!...
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