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    • ЦСКА возьмет на выезд фаната-инвалида, который пострадал от действий авиакомпании «Победа»

    ЦСКА возьмет на выезд фаната-инвалида, который пострадал от действий авиакомпании «Победа»

    В ЦСКА отреагировали на инцидент с фанатом-инвалидом Александром.

    • Ранее стало известно, что во время перелета авиакомпанией «Победа» ребенок-инвалид был пересажен на неудобные места. Это затруднило путешествие.

    «Дело в том, что мы прекрасно знакомы с Сашей и его родителями Анной и Анатолием. Саша с папой действительно посетили абсолютно все игры прошлого сезона, что заслуживает великое уважение со стороны каждого сотрудника ЦСКА.

    Конечно, как только мы узнали о случившемся, мы не могли пройти мимо этой истории, поэтому на один из первых ближайших выездов Саша отправится вместе с командой на нашем чартере. Мы на связи с мамой Саши, выберем лучший вариант!» – написал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.

    • ЦСКА на прошлой неделе возглавил Марко Николич.
    • Сезон РПЛ стартует 20 июля.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    12.06.2024 20:32
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    Комментарии (1)
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    acor94
    1718216752
    А ссылку на клуб Победа зачем закинули??? Я извиняюсь, вы идиоты?
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