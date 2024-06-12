ЦСКА возьмет на выезд фаната-инвалида, который пострадал от действий авиакомпании «Победа»

В ЦСКА отреагировали на инцидент с фанатом-инвалидом Александром.

Ранее стало известно, что во время перелета авиакомпанией «Победа» ребенок-инвалид был пересажен на неудобные места. Это затруднило путешествие.

«Дело в том, что мы прекрасно знакомы с Сашей и его родителями Анной и Анатолием. Саша с папой действительно посетили абсолютно все игры прошлого сезона, что заслуживает великое уважение со стороны каждого сотрудника ЦСКА.

Конечно, как только мы узнали о случившемся, мы не могли пройти мимо этой истории, поэтому на один из первых ближайших выездов Саша отправится вместе с командой на нашем чартере. Мы на связи с мамой Саши, выберем лучший вариант!» – написал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.