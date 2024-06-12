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    • Стало известно, что говорил Семак игрокам во время неудачной серии «Зенита»

    Стало известно, что говорил Семак игрокам во время неудачной серии «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о настроении команды по ходу минувшего сезона.

    • Весной у петербуржцев была серия без побед в РПЛ.

    «Может, какой-то спад у нас был, где-то не везло. На самом деле так и было, потому что в Воронеже, например, играли, победная игра была, доминировали. Могли забить еще в конце, а в итоге пропустили на 99-й... А тому же «Динамо» везло, наоборот, они забивали. Но самое главное, что нам повезло в последнем туре.

    Но я скажу, что все ребята и тренеры говорили, что ничего страшного, все нормально, бывают и поражения, и плохие игры, и плохие моменты. Никто на это не обращал внимания», – сказал Сергеев.

    • «Зенит» оформил требл.
    • В следующем году «Зенит» отметит 100-летие.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.06.2024 20:15
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    Комментарии (17)
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    Semenycch
    1718212726
    Браво Сергей Богданович!
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    sochi-2013
    1718214181
    Инсайд. Дословно: Ничего страшного, купим Божина, посадим на скамейку, и в следующем сезоне Факел раскатаем.
    Ответить
    Дубина
    1718215492
    Все сверху газпром решал в последнем туре! Пися миллиардер!( Позор российского футбола.
    Ответить
    timon2401
    1718215665
    В общем, скажу вам открыто и прямо Я видел по телевизору нашу рекламу И в ней убедительно сообщается, Что вместе с Газпромом мечты сбываются!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1718215990
    Для секты! Это называется опыт ! Уверенность! Чего нет и не было у быков и ментов! Про тарасовских речи совсем нет,что можно говорить о нытиках и попрошайках с промежности таблицы
    Ответить
    Fialet
    1718216476
    "Не сцыте ребята, всё идёт по плану, сделаем видимость интриги, но первое место закреплено за нами".
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