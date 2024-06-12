Стало известно, что говорил Семак игрокам во время неудачной серии «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о настроении команды по ходу минувшего сезона.

Весной у петербуржцев была серия без побед в РПЛ.

«Может, какой-то спад у нас был, где-то не везло. На самом деле так и было, потому что в Воронеже, например, играли, победная игра была, доминировали. Могли забить еще в конце, а в итоге пропустили на 99-й... А тому же «Динамо» везло, наоборот, они забивали. Но самое главное, что нам повезло в последнем туре.

Но я скажу, что все ребята и тренеры говорили, что ничего страшного, все нормально, бывают и поражения, и плохие игры, и плохие моменты. Никто на это не обращал внимания», – сказал Сергеев.