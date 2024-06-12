«Атлетико» откроет академию в Казахстане

Президент «Атлетико» Энрике Сересо Торрес встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

«Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект по открытию в нашей стране футбольной академии «Атлетико».

Академия «Атлетико» будет создана на базе Олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области.

В завершение встречи Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба «Атлетико», – сообщила пресс-служба Токаева.