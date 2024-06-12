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    «Атлетико» откроет академию в Казахстане

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо Торрес встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

    «Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект по открытию в нашей стране футбольной академии «Атлетико».

    Академия «Атлетико» будет создана на базе Олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области.

    В завершение встречи Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба «Атлетико», – сообщила пресс-служба Токаева.

    • «Атлетико» – 11-кратный чемпион Испании.
    • Дважды мадридцам покорялась Лига чемпионов.
    • 3 раза клуб брал Лигу Европы.

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    Источник: официальный сайт Президента Республики Казахстан

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    12.06.2024 19:29
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    Комментарии (4)
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    TIMOTHY
    1718210161
    Натовцы просто так ничего не делают
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    ...короче
    1718210773
    ...называется поговорили на президентском уровне! Президент страны и... Президент футбольного клуба)... А там, хрен его знает, может и толк, какой-то будет...
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    7:1
    1718221579
    о, да. удачи. вон, ювентус открыл 8 лет назад академию в питере (и, кажется, в москве ещё) - и что это принесло? хоть один игрок во что-то вырос, больше, чем условный зенит-2/спартак-2? хер там. а в казахии ловить вообще нечего, там условные хвичи не растут, даже одного игрока для испании не подготовить будет.
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