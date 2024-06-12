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    Мостовой дал совет Талалаеву

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».

    – Вы понимаете, почему Талалаева могут убрать из «Химок»?

    – Я слышал об этом. Что тут скажешь? Наступил на свои же грабли. Все знают, что тренер – первый человек в команде, который должен думать об увольнении. Для него это не первое увольнение, он поменял уже много команд.

    Я не знаю, какие у руководства мотивы для этого решения. Да, он вывел команду в РПЛ, но бывает, что увольняют специалистов, которые вообще держат команду на первом месте в РПЛ, как это было в «Краснодаре». А бывает, что в «Спартак» набирают по объявлению, а потом еще два года не могут убрать.

    – Талалаев из категории тренеров по объявлению?

    – Конечно, нет. Талалаев года два назад за месяц поменял три команды. Поэтому я и сказал, что он на свои же грабли наступил. Советую ему, чтобы он спустился с небес на землю.

    – Что вы имеете в виду?

    – Он в какой-то момент стал из себя что-то строить. И негативно говорить о заслуженных людях. Надо вести себя скромнее.

    • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Химки» решили прекратить сотрудничество с тренером.
    • Клуб на данный момент не подтвердил эту информацию.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии (5)
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    Валерий-Власов-google
    1718186869
    Кто такой Мостовой, чтобы давать советы Талалаеву. Пусть сначала станет тренером, поработает не один год, а потом уже, с учётом своего тренерского опыта, может быть и сможет дать какой-то совет.
    Ответить
    Цугундeр
    1718186994
    Советы Труса , Балбеса и Бывалого в одном флаконе...
    Ответить
    TIMOTHY
    1718192699
    Александр не такой то и наивный) понимает косяки балаболов Юрана,Талалая и прочих
    Ответить
    алдан2014
    1718196139
    У Мостового теперь все интервью с упоминанением Бывшего тренера Спартака. Вот ,что зависит с человеком делает
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