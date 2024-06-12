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    Чанов объяснил, зачем «Зенит» пригласил Латышонка

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об ожидаемом переходе 25-летнего голкипера Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

    – Трансфер Латышонка в «Зенит» меня не удивляет. Евгений провел хороший сезон. Он очень хороший голкипер, который идет на повышение, а «Зенит» может себе позволить усилить вратарскую позицию. Здесь жаль «Балтику», которая хороша играла, но вылетела из РПЛ в Первую лигу.

    – В чем Евгений сильнее Адамова и Кержакова?

    – Они разноплановые вратари. У Латышонка хорошая реакция.

    Если говорить про Михаила, я не люблю это упоминать, но тренеры смотрят в паспорт вратаря. Так же было, когда Лантратов переходил из «Химок» в «Локомотив», а у железнодорожников тогда находился возрастной Маринато Гильерме.

    Вот, и тут приглашают Латышонка. Я думаю, он сможет побороться за статус первого вратаря «Зенита».

    • По данным журналиста Ивана Карпова, петербургский клуб заплатит за переход 10 миллионов рублей.
    • В минувшем сезоне Латышонок провел за «Балтику» 34 матча, пропустил 44 гола.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (4)
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    Semenycch
    1718175758
    Латышонок хороший вратарь, а лучше ли он Адамова и Кержакова пусть доказывает в честной конкуренции.
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    BRO_football
    1718176268
    Самим не надо, но чтобы и другим не достался.
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    Garrincha58
    1718176829
    во первых тут и объяснять нечего Кержакова продлили из уважения он наверняка будет просто помогать уже как играющий тренер да и второй вратарь не помешает к паре Адамову он тоже ещё не стал первым, а тут некоторые фигню всякую пишут типа он им не нужен, а всё равно подпишем только тупой так думает
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    odessakmv
    1718177619
    Как по мне Латышонок будет посильнее и Миши Кержакова и Адамова, но справится ли он в Зените? все-таки даже без ЕК отношение и пресса в Зените к нему будут другим. Любой пропущенный гол в Балтике, был просто голом, а сейв - подвигом... в Зените в любом голе будут искать ошибку, а про сейв скажут - это его работа....
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