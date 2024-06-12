Чанов объяснил, зачем «Зенит» пригласил Латышонка

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об ожидаемом переходе 25-летнего голкипера Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

– Трансфер Латышонка в «Зенит» меня не удивляет. Евгений провел хороший сезон. Он очень хороший голкипер, который идет на повышение, а «Зенит» может себе позволить усилить вратарскую позицию. Здесь жаль «Балтику», которая хороша играла, но вылетела из РПЛ в Первую лигу.

– В чем Евгений сильнее Адамова и Кержакова?

– Они разноплановые вратари. У Латышонка хорошая реакция.

Если говорить про Михаила, я не люблю это упоминать, но тренеры смотрят в паспорт вратаря. Так же было, когда Лантратов переходил из «Химок» в «Локомотив», а у железнодорожников тогда находился возрастной Маринато Гильерме.

Вот, и тут приглашают Латышонка. Я думаю, он сможет побороться за статус первого вратаря «Зенита».