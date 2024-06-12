Романцев – о «Зените»: «Сильных не любят только слабые»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о том, что «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд.

– Некоторые считают, что шестое чемпионство «Зенита» подряд обедняет наш чемпионат. Согласны?

– Думаю, что так говорят те, кто по каким-то причинам недолюбливает питерский клуб. Нечто подобное в свое время говорили и о победах «Спартака». Что ж, хочу напомнить: сильных не любят только слабые.

Лично мне этот чемпионат очень понравился своей непредсказуемостью и борьбой до последних минут, на что болельщики отреагировали полными трибунами.

А еще он запомнился острейшей конкуренцией, которую составили «Зениту» «Краснодар» и рванувшее на финише «Динамо». Может, поэтому комментатор Геннадий Орлов как-то пошутил, что золота никто не заслужил, поскольку оно могло достаться любому из этой троицы.

Но его забрала команда Семака, которая, правда, не показала былой мощи и стабильности. Но в борьбе за чемпионство у нее были достойные противники, что говорит о появлении клубов, способных и завтра вновь биться только за победу в турнире.

А если это случится, то и следующий сезон пройдет по такому же боевому сценарию, как нынешний. Разговоры же об обедневшем чемпионате не более чем обычное нытье скептиков, которые во всем ищут только негатив.