Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Романцев – о «Зените»: «Сильных не любят только слабые»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о том, что «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд.

    – Некоторые считают, что шестое чемпионство «Зенита» подряд обедняет наш чемпионат. Согласны?

    – Думаю, что так говорят те, кто по каким-то причинам недолюбливает питерский клуб. Нечто подобное в свое время говорили и о победах «Спартака». Что ж, хочу напомнить: сильных не любят только слабые.

    Лично мне этот чемпионат очень понравился своей непредсказуемостью и борьбой до последних минут, на что болельщики отреагировали полными трибунами.

    А еще он запомнился острейшей конкуренцией, которую составили «Зениту» «Краснодар» и рванувшее на финише «Динамо». Может, поэтому комментатор Геннадий Орлов как-то пошутил, что золота никто не заслужил, поскольку оно могло достаться любому из этой троицы.

    Но его забрала команда Семака, которая, правда, не показала былой мощи и стабильности. Но в борьбе за чемпионство у нее были достойные противники, что говорит о появлении клубов, способных и завтра вновь биться только за победу в турнире.

    А если это случится, то и следующий сезон пройдет по такому же боевому сценарию, как нынешний. Разговоры же об обедневшем чемпионате не более чем обычное нытье скептиков, которые во всем ищут только негатив.

    Новости по теме
    Романцев – о Вернблуме: «Гастарбайтер, который недостоин имени большого клуба – пошел он!» 3
    Бывший игрок «Зенита» сравнил команду Семака со «Спартаком» Романцева 10
    Семак прокомментировал сравнения с Романцевым 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Barmaleushka
    1718141164
    Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе .
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1718145140
    сильных не любят и сильные, готов спорить с мэтром, в АПЛ вряд ли Ливер и Арсенал любят МС, а как не любят друг друга Челси и Тоттенхэм и говорить не надо, то же самое в Германии - неужто Байер любит Баварию? все относительно в мире футбола)
    Ответить
    Spirit_78
    1718147144
    Он уже был в шкуре "гегемона" и прекрасно понимает, о чём речь. Вот только не нарваться бы ему на "анафему" от современного красно-белого сообщества. Ненависть к Зениту для них сакральна и обжалованию не подлежит.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+