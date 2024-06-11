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    • Юрист экс-жены Сафонова – об алиментах: «Задолженность по-прежнему очень большая»

    Юрист экс-жены Сафонова – об алиментах: «Задолженность по-прежнему очень большая»

    Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, заявил, что ситуация с погашением задолженности по алиментам не изменилась.

    «Никаких денежных средств на оплату задолженности на сегодняшний день не поступало. Соответственно, по той информации, которую опубликовала Baza со скрином с сайта судебных приставов, могу сказать, что задолженность по-прежнему очень большая.

    Мы бы не хотели комментировать сбой в работе сайта судебных приставов, который отображает задолженность.

    Что касается запрета на выезд, насколько мне известно, никаких изменений нет. Но подтвердить или опровергнуть не могу.

    Сегодня один из наших представителей был на личном приeме и у руководства приставов по городу Москве, и у пристава, который ведeт исполнительное производство. Никаких изменений по-прежнему нет», – сказал юрист.

    • Бывшая жена Сафонова требует алименты на сумму почти 60 млн рублей.
    • Запрет на выезд из России поставил под угрозу трансфер вратаря из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 млн евро с учетом бонусов.
    • Сообщалось, что футболист оплатил долг в 22 тысячи рублей, который был указан на сайте Федеральной службы судебных приставов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.06.2024 22:44
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