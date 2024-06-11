Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей – бывшая жена требует от него 60 миллионов

Информация о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов погасил задолженность по алиментам, и теперь ему разрешен выезд из России, не подтвердилась.

Оказалось, что футболист оплатил долг в 21 935 рублей, который был указан на сайте Федеральной службы судебных приставов.

При этом алименты в размере почти 60 миллионов рублей Сафонов так и не заплатил, поэтому ограничения в отношении него сохраняются, а трансфер в «ПСЖ» по-прежнему под угрозой срыва.