Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей – бывшая жена требует от него 60 миллионов

Информация о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов погасил задолженность по алиментам, и теперь ему разрешен выезд из России, не подтвердилась.
Оказалось, что футболист оплатил долг в 21 935 рублей, который был указан на сайте Федеральной службы судебных приставов.
При этом алименты в размере почти 60 миллионов рублей Сафонов так и не заплатил, поэтому ограничения в отношении него сохраняются, а трансфер в «ПСЖ» по-прежнему под угрозой срыва.
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду южан Матвей провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
- «ПСЖ» должен заплатить за него 20 млн евро с учетом бонусов и подписать контракт до 2029 года.