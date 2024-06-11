Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей – бывшая жена требует от него 60 миллионов

    Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей – бывшая жена требует от него 60 миллионов

    Информация о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов погасил задолженность по алиментам, и теперь ему разрешен выезд из России, не подтвердилась.

    Оказалось, что футболист оплатил долг в 21 935 рублей, который был указан на сайте Федеральной службы судебных приставов.

    При этом алименты в размере почти 60 миллионов рублей Сафонов так и не заплатил, поэтому ограничения в отношении него сохраняются, а трансфер в «ПСЖ» по-прежнему под угрозой срыва.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду южан Матвей провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
    • «ПСЖ» должен заплатить за него 20 млн евро с учетом бонусов и подписать контракт до 2029 года.

    Новости по теме
    Юрист экс-жены Сафонова – об алиментах: «Задолженность по-прежнему очень большая» 1
    Фабрицио Романо раскрыл, повлияла ли история с алиментами на трансфер Сафонова в «ПСЖ» 3
    Юрист экс-жены Сафонова анонсировал дальнейшие действия в споре с вратарем «Краснодара» 6
    Источник: Baza

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2024 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...короче
    1718112289
    ...для Федеральных приставов вопрос закрыт, путь свободен...
    Ответить
    JIEGEHDA
    1718112437
    Зарабатываю миллионы . Отдаю как обычный человек?? Молодец слушай раз простой народ не забываешь. Только вот чтобы платить как все надо быть человеком . А получая миллионы остаться человеком сложно
    Ответить
    Клубничный
    1718113687
    Кто знает, сколько лет он с ней прожил? Все-таки для игрока такого уровня, если это четверть его зарплаты то видно в нищете его галицкий держал! И зачем он вообще согласился - он же мог и бесплатно уйти!!! ___________________________ Хотя честно скажу - меня уже достала тема чужих алиментов!!!
    Ответить
    Cleaner
    1718114228
    60 миллионов? Рожа у бывшей жены Сафонова не треснет? Я понимаю, что ребенка нужно обеспечивать. Вот пусть бывшая жена покупает ребенку ВСЕ, ЧТО ЗАХОЧЕТ, а чеки на оплату присылает Матвею. Так будет честно. А если эта овца будет по бутикам шляться, то с какого перепугу Сафонов должен ей красивую жизнь оплачивать?
    Ответить
    rash1959
    1718118278
    Миллионов 5-10 сафон точно отдаст , и поднимет их один из адвокатов, либо жены, либо его.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1718120067
    Ой дурак)
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1718120261
    Или может это такой пиар?) как говорят любая информация работает на моё имя)
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718123943
    Еще пять тысяч ведер и считайте,почтеннейший,что ключик у вас уже в кармане (с)
    Ответить
    Невописынок
    1718126727
    Он не хочет устраивать ей жизнь беззаботную, тут не в ребёнке дело же, оплачивать её отдыхи, шмотки и прочее, а на ребёнка я уверен, он никогда не пожалеет денег
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+