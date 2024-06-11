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    • Песьяков считает, что «Ростов» не соответствует амбициям Карпина

    Песьяков считает, что «Ростов» не соответствует амбициям Карпина

    Экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о тренерском уровне Валерия Карпина.

    – Карпин – лучший тренер, с которым вы работали?

    – Да, однозначно – номер один. Очень бы хотелось на него посмотреть в Европе. Или сейчас в условном «Спартаке».

    Это просто любопытство, интерес, как бы играла команда. Была бы возможность подобрать более качественных футболистов, никого не обижая.

    Если бы была Лига чемпионов или Лига Европы, то Валерия Георгиевича в «Ростове» не было бы. Это мое мнение, мне так кажется.

    Карпин – амбициозный человек, и те места, которые сейчас занимает команда – это не про него.

    • Голкипер этим летом ушел в «Крылья Советов».
    • «Ростов» финишировал на 7-м месте в РПЛ.
    • Карпин совмещает посты в клубе и сборной России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.06.2024 21:54
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    VPERDIV SPARTAK
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    Возможно и так! Но не факт
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