Талалаев впервые прокомментировал новость об увольнении из «Химок»

Андрей Талалаев ответил на вопросы о своем будущем в «Химках».

Накануне сообщалось, что подмосковный клуб уволил главного тренера.

– У меня сейчас романтический ужин с женой. Нахожусь в отпуске. Вчера никому не отвечал, у нас тут «плюс» 3 часовых пояса, поэтому уже спал.

Если кто-то в этот период, как говорят, опубликовал мои слова, то не верьте. Сегодня с утра увидел – 122 смски! Конечно, сначала позвонил маме.

– Так что по ситуации с вашим увольнением?

– Как говорил классик – не читайте до обеда советских газет.

– Но дыма без огня не бывает…

– Вам интересны мои планы? 15 июня прилечу в Москву, 16-го встречусь с руководством «Химок».

– Вам из «Химок» звонили?

– Нет, не звонили.