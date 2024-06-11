Талалаев впервые прокомментировал новость об увольнении из «Химок»

Андрей Талалаев ответил на вопросы о своем будущем в «Химках».
Накануне сообщалось, что подмосковный клуб уволил главного тренера.
– У меня сейчас романтический ужин с женой. Нахожусь в отпуске. Вчера никому не отвечал, у нас тут «плюс» 3 часовых пояса, поэтому уже спал.
Если кто-то в этот период, как говорят, опубликовал мои слова, то не верьте. Сегодня с утра увидел – 122 смски! Конечно, сначала позвонил маме.
– Так что по ситуации с вашим увольнением?
– Как говорил классик – не читайте до обеда советских газет.
– Но дыма без огня не бывает…
– Вам интересны мои планы? 15 июня прилечу в Москву, 16-го встречусь с руководством «Химок».
– Вам из «Химок» звонили?
– Нет, не звонили.
- 51-летний Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».
- Под его руководством подмосковная команда вышла в РПЛ по итогам сезона-2023/24.