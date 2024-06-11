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    • Талалаев впервые прокомментировал новость об увольнении из «Химок»

    Талалаев впервые прокомментировал новость об увольнении из «Химок»

    Андрей Талалаев ответил на вопросы о своем будущем в «Химках».

    Накануне сообщалось, что подмосковный клуб уволил главного тренера.

    – У меня сейчас романтический ужин с женой. Нахожусь в отпуске. Вчера никому не отвечал, у нас тут «плюс» 3 часовых пояса, поэтому уже спал.

    Если кто-то в этот период, как говорят, опубликовал мои слова, то не верьте. Сегодня с утра увидел – 122 смски! Конечно, сначала позвонил маме.

    – Так что по ситуации с вашим увольнением?

    Как говорил классик – не читайте до обеда советских газет.

    – Но дыма без огня не бывает…

    – Вам интересны мои планы? 15 июня прилечу в Москву, 16-го встречусь с руководством «Химок».

    – Вам из «Химок» звонили?

    – Нет, не звонили.

    • 51-летний Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».
    • Под его руководством подмосковная команда вышла в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

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    Источник: Metaratings

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    11.06.2024 19:30
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    Комментарии (2)
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    ...короче
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    ...романтический поедатель ужинов в присутствии жены, которой после 18. 00. можно только кефир)...
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    VPERDIV SPARTAK
    1718128500
    Калешин ,талалай, Юран..много болтают
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