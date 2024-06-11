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    Личка: «Гегемония «Зенита» пошатнулась»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

    «К тому моменту, как я приехал в Россию, «Зенит» спокойно выигрывал чемпионство и к 25-му туру было все ясно.

    В этом году получилось так, что интрига сохранялась до последней игры. Можно сказать, что гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась. Но следующий сезон все покажет», – заявил Личка.

    • «Динамо» лидировало в РПЛ до 30-го тура чемпионата.
    • Столичной команде было достаточно не проиграть в гостях «Краснодару», чтобы взять титул.
    • В итоге динамовцы уступили, а РПЛ выиграл «Зенит», победивший в параллельном матче «Ростов».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    11.06.2024 18:18
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    Комментарии (22)
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    VPERDIV SPARTAK
    1718121275
    Ишь ты) в следующем сезоне получишь по 5 штук в каждой игре! Чемпионство прошляпил и на гегемона прешь неудачник.
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    Cleaner
    1718122840
    А следующий шанс стать чемпионом у Динамо будет через ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ! И Динамо этот шанс ОПЯТЬ ПРОФУКАЕТ!!!...)))
    Ответить
    subbotaspartak
    1718123307
    Ты единственный, кто к этой фразе непричастен...
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    JIEGEHDA
    1718123914
    Зенит сам устал. Зенит и звёзды сошлись так что Фортануло многим. В том числе и Динамо. То что Зенит проиграл такое количество матчей это сверхъестественное. А под конец сезона тем более. Так что да Динамо очконуло под конец это и есть опыт . Опыт которого не было у Динамо . Как в принципе у всех клубов Москвы. Так что да. Раз два три ДИНАМУШКА СО СИ
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    Semenycch
    1718124307
    Этот недоумок себя Наполеоном не считает? Может быть для него зарезервировать палату в Кащенко?
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    alll-333
    1718128704
    Читаю комментарии "болельщиков" зенита. Сколько надменности, гонора, апломба. И в то же время полное отсутствме хоть толики культурности. Спуститесь граждане на землю и к вам люди потянутся ...
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    Ловкий Бубен
    1718134877
    Пошатнулась бы если бы вы выиграли чемпионат, но решающий матч вы проиграли, а Зенит решающий матч выиграл , вот в этом и есть разница: как у лыжников на дистанции какая разница что вы дышали в спину , если мы всё равно первые ,так что , гегемония не пошатнулась, скорей укрепилась , тем не менее Динамо заслуживает уважения за то что не бросили бороться до самого конца
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718135253
    Если что-то и пошатнулось, так это гегемония Газпрома
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    Клубничный
    1718136666
    Стыдно за днище!!!
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