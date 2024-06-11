Личка: «Гегемония «Зенита» пошатнулась»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.
«К тому моменту, как я приехал в Россию, «Зенит» спокойно выигрывал чемпионство и к 25-му туру было все ясно.
В этом году получилось так, что интрига сохранялась до последней игры. Можно сказать, что гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась. Но следующий сезон все покажет», – заявил Личка.
- «Динамо» лидировало в РПЛ до 30-го тура чемпионата.
- Столичной команде было достаточно не проиграть в гостях «Краснодару», чтобы взять титул.
- В итоге динамовцы уступили, а РПЛ выиграл «Зенит», победивший в параллельном матче «Ростов».