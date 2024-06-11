Песьяков – о том, что он сделал «Зенит» чемпионом: «Тупость какая-то»

Экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил критикам, обвинившим его в чемпионстве «Зенита».

Голкипер допустил результативную ошибку в 30-м туре РПЛ.

Этот гол принес «Зениту» 3 очка и итоговую победу в чемпионате.

По окончании сезона Песьяков ушел в «Крылья Советов».

– Многие писали, что вы сделали «Зенит» чемпионом. Вы согласны с этим?

– Мне кажется, что это вообще тупость какая-то. Самый бездарный комментарий, который можно написать. Мне понравился этот: «Ты лишил «Краснодар» чемпионства». Мне кажется, они сами себя лишили.

Здесь другого быть не может, все мы – люди, все ошибаемся. В такой момент обидно, да. Я мог ошибиться в матче с «Факелом», и никто бы не заметил.

Здесь просто резонанс, так получилось. По мне, главная тупость – это то, что я кого-то чего-то лишил. Максимум – лишил «Ростов» одного очка. И хорошего настроения для себя.

– Какая была атмосфера после игры в раздевалке?

– Валерий Георгиевич на последней неделе говорил, что работаем уже с прицелом на следующий сезон. Этот, можно сказать, провалили.

Карпин говорил: «Давайте соберемся на одну игру». Такой посыл был, что эта встреча будет отправной точкой на следующий сезон. Будем также фигачить, и все у нас получится.

После игры поблагодарил игроков, которые покидают команду, и я попросил слово. Поблагодарил всех за работу, главного тренера. Скажем так: мило, со скупой слезой попрощались.