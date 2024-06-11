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    • Песьяков – о том, что он сделал «Зенит» чемпионом: «Тупость какая-то»

    Песьяков – о том, что он сделал «Зенит» чемпионом: «Тупость какая-то»

    Экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил критикам, обвинившим его в чемпионстве «Зенита».

    • Голкипер допустил результативную ошибку в 30-м туре РПЛ.
    • Этот гол принес «Зениту» 3 очка и итоговую победу в чемпионате.
    • По окончании сезона Песьяков ушел в «Крылья Советов».

    – Многие писали, что вы сделали «Зенит» чемпионом. Вы согласны с этим?

    – Мне кажется, что это вообще тупость какая-то. Самый бездарный комментарий, который можно написать. Мне понравился этот: «Ты лишил «Краснодар» чемпионства». Мне кажется, они сами себя лишили.

    Здесь другого быть не может, все мы – люди, все ошибаемся. В такой момент обидно, да. Я мог ошибиться в матче с «Факелом», и никто бы не заметил.

    Здесь просто резонанс, так получилось. По мне, главная тупость – это то, что я кого-то чего-то лишил. Максимум – лишил «Ростов» одного очка. И хорошего настроения для себя.

    – Какая была атмосфера после игры в раздевалке?

    – Валерий Георгиевич на последней неделе говорил, что работаем уже с прицелом на следующий сезон. Этот, можно сказать, провалили.

    Карпин говорил: «Давайте соберемся на одну игру». Такой посыл был, что эта встреча будет отправной точкой на следующий сезон. Будем также фигачить, и все у нас получится.

    После игры поблагодарил игроков, которые покидают команду, и я попросил слово. Поблагодарил всех за работу, главного тренера. Скажем так: мило, со скупой слезой попрощались.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.06.2024 17:29
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    Комментарии (13)
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    VPERDIV SPARTAK
    1718119437
    Про гол от Зенита, наполовину согласен что ерунда,ошибка,Выиграй Динамо и разговоров не было бы! Наполовину потому что Спартаку слил игру чисто,ошибка в голе с Зенитом,уход резко из Ростова,потому и под прицелом ты дружок!
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1718119775
    После такого пропущенного гола, он не Пися, а Писюнище
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    Spartak_forv@
    1718119866
    Скромность украшает человека!
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    Ghork
    1718122392
    Чешет ещё как... Конечно слил матч!!!
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    The only one
    1718123315
    Тупость- не тупость, а факты на лицо.
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    subbotaspartak
    1718123362
    Да сделал, сделал...
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    Невописынок
    1718126361
    Рабы и писали это, и их фантики с разных жоп страны, они же вечно заговор ищут, нытики с тарасофки
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    alll-333
    1718128993
    Ну да. Идеальный вратарь. За сезон ни одной ошибки.А тут предьявы кидают.
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    evgevg13
    1718131320
    Почему то почти все косяки Песьякова, влияющие на результат приходились на матчи, которые были значимыми для аппонентов. Непонятненько как то это.
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    nik55
    1718131625
    тупость что ты оправдываешься -----значит не все чисто
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