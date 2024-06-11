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    • Юрист экс-жены Сафонова анонсировал дальнейшие действия в споре с вратарем «Краснодара»

    Юрист экс-жены Сафонова анонсировал дальнейшие действия в споре с вратарем «Краснодара»

    Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, рассказал, какие действия будут предприниматься в ходе разбирательства с футболистом.

    «Совсем скоро один из наших представителей будет на приеме у пристава, попробуем узнать более точно по данной информации [о снятии запрета на выезд из России].

    А уже после этого мы примем решение о разглашении. Также не могу подтвердить информацию о поступлении денежных средств. Только что мы проверили все счета, денег там нет.

    Если бы представители Сафонова оплачивали все в подразделении службы судебных приставов, то распределение средств происходит в течение суток.

    С учетом резонанса, приставы могут распределить средства и сегодня. Не понимаю, как вообще информация о выплате просочилась в СМИ», – заявил юрист.

    • Бывшая жена Сафонова требует алименты на сумму почти 60 млн рублей.
    • Запрет на выезд из России поставил под угрозу трансфер вратаря из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 млн евро с учетом бонусов.
    • Сообщалось, что футболист оплатил долг в 22 тысячи рублей, который был указан на сайте Федеральной службы судебных приставов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.06.2024 16:56
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...короче
    1718116960
    ...следующим шагом юриста Шилова будет вступление в брак с экс супругой Сафонова и дойка Матюхи всю его футбольную карьеру данной парой)...
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    VPERDIV SPARTAK
    1718119573
    Вы,юристы,особо то не спешите с этим делом) у этих придурков денег магнитных много,качайте)
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718120154
    Она их получила,просто не заметила как потратила
    Ответить
    alll-333
    1718129411
    Никак у себя на счете бабла не наблюдает. Непорядок.
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