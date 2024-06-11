Юрист экс-жены Сафонова анонсировал дальнейшие действия в споре с вратарем «Краснодара»

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, рассказал, какие действия будут предприниматься в ходе разбирательства с футболистом.
«Совсем скоро один из наших представителей будет на приеме у пристава, попробуем узнать более точно по данной информации [о снятии запрета на выезд из России].
А уже после этого мы примем решение о разглашении. Также не могу подтвердить информацию о поступлении денежных средств. Только что мы проверили все счета, денег там нет.
Если бы представители Сафонова оплачивали все в подразделении службы судебных приставов, то распределение средств происходит в течение суток.
С учетом резонанса, приставы могут распределить средства и сегодня. Не понимаю, как вообще информация о выплате просочилась в СМИ», – заявил юрист.
- Бывшая жена Сафонова требует алименты на сумму почти 60 млн рублей.
- Запрет на выезд из России поставил под угрозу трансфер вратаря из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 млн евро с учетом бонусов.
- Сообщалось, что футболист оплатил долг в 22 тысячи рублей, который был указан на сайте Федеральной службы судебных приставов.