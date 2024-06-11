Юрист экс-жены Сафонова анонсировал дальнейшие действия в споре с вратарем «Краснодара»

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, рассказал, какие действия будут предприниматься в ходе разбирательства с футболистом.

«Совсем скоро один из наших представителей будет на приеме у пристава, попробуем узнать более точно по данной информации [о снятии запрета на выезд из России].

А уже после этого мы примем решение о разглашении. Также не могу подтвердить информацию о поступлении денежных средств. Только что мы проверили все счета, денег там нет.

Если бы представители Сафонова оплачивали все в подразделении службы судебных приставов, то распределение средств происходит в течение суток.

С учетом резонанса, приставы могут распределить средства и сегодня. Не понимаю, как вообще информация о выплате просочилась в СМИ», – заявил юрист.