Кузяев объяснил, в каком случае российскому футболисту нужно переходить в клуб из Европы

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не считает, что все российские игроки должны стремиться уехать за границу.

Прошлым летом футболист отправился во Францию после истечения контракта с «Зенитом».

В дебютном сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 33 матчах.

Контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан еще на год.

– Это же очень серьезный шаг: понижение в зарплате, состоявшемуся человеку в возрасте переходить в другой чемпионат… Ты долго думал?

– Нет, недолго. Я сказал руководству еще до окончания контракта, что хотел бы попробовать себя в новом чемпионате, принять новый вызов.

Они поняли мою точку зрения: и Богданыч [Семак], и президент, и руководство. Я ставил цель попасть в топ‑5 лиг.

– Отговаривали?

– Из «Зенита»? Ходили разговоры о том, есть ли у меня желание продлить контракт. Но чтобы прям отговаривали, не было такого.

– Станислав Саламович [Черчесов] не раз говорил, что ждал тебя в «Ференцвароше».

– Да.

– Вы разговаривали друг с другом? Ты нашел слова, которые он воспринял и сказал: «Хорошо, Далер, поступай, как посчитаешь нужным»?

– Да, мы с ним общались. Я действительно рассматривал переход в «Ференцварош», потому что команда играла в квалификации [Лиги чемпионов] под его руководством. Но цель была – в топовую лигу попасть.

– Ты знаешь, что такое французский чемпионат. Для футболиста это в любом случае карьерный рост. Переходить ли, если есть такая возможность?

– Я не люблю советовать, как‑то рекомендовать, потому что я же не знаю ситуацию футболиста. Может, он в России играет и получает удовольствие, у него семья рядом, дети, друзья.

Что скрывать, в отечественном футболе и зарплаты неплохие. И я не хочу всем говорить: «Поезжайте в Европу и играйте». Как Игорь Акинфеев говорил, что он провел всю карьеру здесь и ни о чем не жалеет. Это вполне нормально.

Поэтому я скажу так, что чемпионат Франции повыше уровнем, скрывать нечего, он входит в топ‑5 европейских лиг. Конечно, если хочется прогресса с футбольной точки зрения, то да, стоит [переходить].