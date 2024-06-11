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    • Кузяев объяснил, в каком случае российскому футболисту нужно переходить в клуб из Европы

    Кузяев объяснил, в каком случае российскому футболисту нужно переходить в клуб из Европы

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не считает, что все российские игроки должны стремиться уехать за границу.

    • Прошлым летом футболист отправился во Францию после истечения контракта с «Зенитом».
    • В дебютном сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
    • Контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан еще на год.

    – Это же очень серьезный шаг: понижение в зарплате, состоявшемуся человеку в возрасте переходить в другой чемпионат… Ты долго думал?

    – Нет, недолго. Я сказал руководству еще до окончания контракта, что хотел бы попробовать себя в новом чемпионате, принять новый вызов.

    Они поняли мою точку зрения: и Богданыч [Семак], и президент, и руководство. Я ставил цель попасть в топ‑5 лиг.

    – Отговаривали?

    – Из «Зенита»? Ходили разговоры о том, есть ли у меня желание продлить контракт. Но чтобы прям отговаривали, не было такого.

    – Станислав Саламович [Черчесов] не раз говорил, что ждал тебя в «Ференцвароше».

    – Да.

    – Вы разговаривали друг с другом? Ты нашел слова, которые он воспринял и сказал: «Хорошо, Далер, поступай, как посчитаешь нужным»?

    – Да, мы с ним общались. Я действительно рассматривал переход в «Ференцварош», потому что команда играла в квалификации [Лиги чемпионов] под его руководством. Но цель была – в топовую лигу попасть.

    – Ты знаешь, что такое французский чемпионат. Для футболиста это в любом случае карьерный рост. Переходить ли, если есть такая возможность?

    – Я не люблю советовать, как‑то рекомендовать, потому что я же не знаю ситуацию футболиста. Может, он в России играет и получает удовольствие, у него семья рядом, дети, друзья.

    Что скрывать, в отечественном футболе и зарплаты неплохие. И я не хочу всем говорить: «Поезжайте в Европу и играйте». Как Игорь Акинфеев говорил, что он провел всю карьеру здесь и ни о чем не жалеет. Это вполне нормально.

    Поэтому я скажу так, что чемпионат Франции повыше уровнем, скрывать нечего, он входит в топ‑5 европейских лиг. Конечно, если хочется прогресса с футбольной точки зрения, то да, стоит [переходить].

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.06.2024 16:24
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    Комментарии (5)
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    ...короче
    1718112597
    ...нормальный ответ "пахаря", без понтов...
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    andr45
    1718118967
    САЛИХОВА август 2022 «Совершенствуйтесь и бегите из этой лиги - здесь вам, с этими решалами, делать нечего. Вас бьют, калечат, не засчитывают голы, дают левые пенальти - одна дюковщина и газпромовщина.»
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    VPERDIV SPARTAK
    1718121458
    Вот!! Денег в России платят больше! Можно и не напрягаться
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    Мордаванин
    1718123260
    вкаком в каком.. когда деньги есть а здесь всё заи.бло
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    alll-333
    1718130409
    Это конечно парадокс. Чемпионат тухлый, а бабла больше.
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