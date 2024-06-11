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    Грилиш напился, когда узнал, что пропустит Евро-2024

    Вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша заметили в состоянии алкогольного опьянения в отеле Jumeirah Beach в Дубае.

    Футболист с трудом стоял на ногах. Ему потребовалась помощь друзей, чтобы дойти до багги, на котором компания передвигалась по городу.

    Это произошло после того, как Грилиша исключили из заявки сборной Англии на Евро-2024. Тренерский штаб не устроила его физическая форма.

    • Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Англия сыграет в группе С с Данией, Сербией и Словенией.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии (4)
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    DMитрий
    1718103579
    А может: Грилиш описался, когда узнал, что пропустит Евро-2024.
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    DOCTOR PENALTY
    1718103655
    Напьёшься тут...
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    Skull_Boy
    1718105115
    Знаем этого полупокера еще по дебошам в Греции
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    MazaiNN
    1718108412
    Я тоже напился в тот день..
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