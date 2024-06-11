Грилиш напился, когда узнал, что пропустит Евро-2024

Вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша заметили в состоянии алкогольного опьянения в отеле Jumeirah Beach в Дубае.
Футболист с трудом стоял на ногах. Ему потребовалась помощь друзей, чтобы дойти до багги, на котором компания передвигалась по городу.
Это произошло после того, как Грилиша исключили из заявки сборной Англии на Евро-2024. Тренерский штаб не устроила его физическая форма.
- Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Англия сыграет в группе С с Данией, Сербией и Словенией.