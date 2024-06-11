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    • Юрист бывшей жены Сафонова прокомментировал информацию о выплате вратарем алиментов

    Юрист бывшей жены Сафонова прокомментировал информацию о выплате вратарем алиментов

    Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, отреагировал на информацию о снятии с голкипера запрета на выезд из России в связи с выплатой алиментов.

    «Нет, подтвердить не могу. Деньги Анастасия не получала. О снятии запрета на выезд в отношении Сафонова узнали из сети», – сказал Шилов «СЭ».

    • 7 июня издание Baza сообщило, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Ожидается, что 25-летний Сафонов перейдет в «ПСЖ», подписав с парижанами пятилетний контракт.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1718100339
    Читай между строками: "Нет , моя доля мне ещё не поступила, так что ничего подтвердить не могу и не хочу"
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    ...короче
    1718101538
    ...был мутно сдержан монолог юриста- пессимиста...
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