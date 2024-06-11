Юрист бывшей жены Сафонова прокомментировал информацию о выплате вратарем алиментов

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, отреагировал на информацию о снятии с голкипера запрета на выезд из России в связи с выплатой алиментов.
«Нет, подтвердить не могу. Деньги Анастасия не получала. О снятии запрета на выезд в отношении Сафонова узнали из сети», – сказал Шилов «СЭ».
- 7 июня издание Baza сообщило, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
- Ожидается, что 25-летний Сафонов перейдет в «ПСЖ», подписав с парижанами пятилетний контракт.