Юрист бывшей жены Сафонова прокомментировал информацию о выплате вратарем алиментов

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, отреагировал на информацию о снятии с голкипера запрета на выезд из России в связи с выплатой алиментов.

«Нет, подтвердить не могу. Деньги Анастасия не получала. О снятии запрета на выезд в отношении Сафонова узнали из сети», – сказал Шилов «СЭ».