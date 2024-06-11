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    Песьяков рассказал о деталях ухода из «Ростова»

    Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков объяснил, почему ушел из команды, за которую выступал с 2017 года.

    «Начнем сначала: во-первых, «Ростов» можно поблагодарить – они мне предложили контракт на два года, за что им огромное спасибо. Если с самого начала прокручивать, да, все нравилось. Купили квартиру, сделали ремонт, затем купили вторую. Хотели переезжать и делать там ремонт. У меня не было никаких предложений, как мне казалось на тот момент.

    Контракт «Ростов» предложил сразу после игры с «Динамо». Мы были на выезде, тогда Арташес Владимирович Арутюнянц попросил найти его в городе после матча. Я связался с его помощником, который мне сказал, что на этой неделе Арташеса Владимировича в городе нет и не будет. Опять все на неделю отложилось. После «Факела» мы встретились, на словах договорились. Он сказал, что подготовят бумаги.

    Потом перед «Спартаком» появился вариант с «Крыльями». На самом деле, я его всерьез не рассматривал. Потому что не видел смысла, мне все нравилось. Но именно игра со «Cпартаком» каким-то щелчком стала: замена, ошибка, травма и так далее. И мы приняли резкое решение.

    Здесь много разных факторов: например, наши переезды – меня никогда нет дома, а мне бы хотелось больше времени проводить с семьей. У меня была некая усталость от дорог, от того, что платят раз в три месяца. Это все ни для кого не секрет, все в прессе обсуждается.

    Плюс триггером стала игра со «Спартаком», достаточно эмоциональная в плохом плане. После этого матча было принято решение. Да, у меня лежал контракт «Ростова», мне надо было только поставить подпись. Но так сложилась судьба. Все понемногу накопилось, захотелось более спокойной жизни», – сказал Песьяков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    The only one
    1718100683
    Какую то дурь в конце погнал. Устал от переездов. Типа в КС будет сидеть в Самаре и играть только в домашних играх? Захотелось более спокойной жизни- так заканчивай карьеру.
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    ...короче
    1718101205
    ...да ладно тебе, Серёга, забей, жизнь продолжается!...
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