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    Кузяев сравнил уровень чемпионатов Франции и России

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев считает, что разница между чемпионатами Франции и России ощутима в пользу Лиги 1.

    «Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств.

    Мне многие помогли адаптироваться в стране. Все игроки дружелюбны, а клуб нашел мне квартиру, которую я снял. Из окон открывается красивый вид на Ла‑Манш», – сказал Кузяев.

    • Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года на правах свободного агента.
    • В минувшем сезоне 31-летний полузащитник провел за клуб 33 матча, забил 3 гола, отдал 2 передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1718096391
    Живи, играй и наслаждайся!
    Ответить
    VVM1964
    1718097154
    "Мне многие помогли адаптироваться в стране. Все игроки дружелюбны" - как то это не вяжется с "враждебным" западом и отношением к русским !...
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