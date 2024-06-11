Кузяев сравнил уровень чемпионатов Франции и России

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев считает, что разница между чемпионатами Франции и России ощутима в пользу Лиги 1.

«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств.

Мне многие помогли адаптироваться в стране. Все игроки дружелюбны, а клуб нашел мне квартиру, которую я снял. Из окон открывается красивый вид на Ла‑Манш», – сказал Кузяев.