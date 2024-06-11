Кузяев сравнил уровень чемпионатов Франции и России

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев считает, что разница между чемпионатами Франции и России ощутима в пользу Лиги 1.
«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств.
Мне многие помогли адаптироваться в стране. Все игроки дружелюбны, а клуб нашел мне квартиру, которую я снял. Из окон открывается красивый вид на Ла‑Манш», – сказал Кузяев.
- Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года на правах свободного агента.
- В минувшем сезоне 31-летний полузащитник провел за клуб 33 матча, забил 3 гола, отдал 2 передачи.