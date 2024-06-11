«Байер» предложил включить нападающего Фати в сделку по продаже Фримпонга «Барселоне»

«Байер» заинтересовался нападающим «Барселоны» Ансу Фати. По даныым Sport, леверкузенцы предлагали взять форварда в аренду или купить по цене 10-15 миллионов евро.
«Байер» несколько дней назад запрашивал информацию насчет Фати, поскольку «блауграна» хочет подписать защитника немецкой команды Джереми Фримпонга. Немецкий клуб будет не против того, чтобы включить в сделку другого футболиста
В «Барселоне» считают, что Фати не согласится уйти, поскольку хочет поучаствовать в предсезонной подготовке под руководством нового главного тренера Ханса-Дитера Флика.
- 21-летний Фати провел большую часть минувшего сезона в аренде в «Брайтоне». Он сыграл за английский клуб 27 матчей, забил 4 гола, отдал 1 передачу. Также в прошлом сезоне он принял участие в 3 встречах за «Барселону».
- 23-летний Фримпонг принял участие в 47 встречах за «Байер», забил 14 голов, отдал 12 передач.