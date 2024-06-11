«Байер» предложил включить нападающего Фати в сделку по продаже Фримпонга «Барселоне»

«Байер» заинтересовался нападающим «Барселоны» Ансу Фати. По даныым Sport, леверкузенцы предлагали взять форварда в аренду или купить по цене 10-15 миллионов евро.

«Байер» несколько дней назад запрашивал информацию насчет Фати, поскольку «блауграна» хочет подписать защитника немецкой команды Джереми Фримпонга. Немецкий клуб будет не против того, чтобы включить в сделку другого футболиста

В «Барселоне» считают, что Фати не согласится уйти, поскольку хочет поучаствовать в предсезонной подготовке под руководством нового главного тренера Ханса-Дитера Флика.