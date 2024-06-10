Карпин дал совет Тюкавину по продолжению карьеры в Европе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

– Тюкавина признали игроком сезона в РПЛ. Вы тоже его поставили бы на первое место?

– А я за Тюкавина и голосовал.

– Костю называют следующим кандидатом на переезд в Европу. Если бы он спросил вашего совета – ехать или нет – что сказали бы?

– Я миллион раз уже говорил: если есть предложение из топ-5 чемпионатов – надо ехать.