Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Карпин дал совет Тюкавину по продолжению карьеры в Европе

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

    – Тюкавина признали игроком сезона в РПЛ. Вы тоже его поставили бы на первое место?

    – А я за Тюкавина и голосовал.

    – Костю называют следующим кандидатом на переезд в Европу. Если бы он спросил вашего совета – ехать или нет – что сказали бы?

    – Я миллион раз уже говорил: если есть предложение из топ-5 чемпионатов – надо ехать.

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • Нападающий в прошедшем сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
    • Его признали лучшим игроком и форвардом РПЛ-2023/24, а также автором самого красивого гола.
    • Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.

    Новости по теме
    Карпин поздравил жену с годовщиной свадьбы: «Уже 7 лет официально выносишь мозг»
    Карпин – о Головине в «Реале» или «Барсе»: «А его туда зовут?»
    Карпин назвал фаворитов Евро-2024 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2024 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+