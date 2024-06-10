Карпин дал совет Тюкавину по продолжению карьеры в Европе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.
– Тюкавина признали игроком сезона в РПЛ. Вы тоже его поставили бы на первое место?
– А я за Тюкавина и голосовал.
– Костю называют следующим кандидатом на переезд в Европу. Если бы он спросил вашего совета – ехать или нет – что сказали бы?
– Я миллион раз уже говорил: если есть предложение из топ-5 чемпионатов – надо ехать.
- 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- Нападающий в прошедшем сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
- Его признали лучшим игроком и форвардом РПЛ-2023/24, а также автором самого красивого гола.
- Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.