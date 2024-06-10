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    Песьяков раскрыл, сколько денег тратит на отпуск

    Новичок «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, как проходит его летний отпуск, а также озвучил свои предпочтения касательно отдыха.

    – До 30 мая были в Петербурге с друзьями, дети были с бабушками. 31 числа рано утром я полетел в Астрахань. Встретил сына, он ехал из Ростова-на-Дону на автобусе.

    У него был турнир, «Ростов» занял первое место, обыграв в финале «Краснодар». Вернулись домой.

    – Не кажется, что отпуск достаточно короткий?

    – По сравнению с зимним, наверное, да. В целом, если вспомнить, раньше его вообще не было. При системе «весна-осень» отдыхали максимум четыре-пять дней. Мне кажется, сейчас грех жаловаться.

    – Какой самый дорогой отдых у вас?

    – В этом плане я не очень большой любитель. Я с большим кайфом поехал бы в Иваново, в Ярославль бы заехал, проведал бы друзей.

    Мы с женой всегда на эту тему спорим. Понятно, что она хочет. Она любитель полежать, скажем так, «покиснуть» на пляже, ничего не делая. Мне такой отдых через четыре дня надоедает.

    Мы никогда не выбирали отпуск дороже миллиона. Сейчас цены на отпуск бешенные, но у нас никогда не было заоблачных трат.

    – Если выбирать в плане отдыха, то вы отдаете предпочтение России?

    – Да, так больше нравится. Мы говорили про отдых в Турции, на Мальдивах. Для меня прогуляться по Праге три-четыре дня – вообще шикарно. Я бы выбрал такой отдых.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.06.2024 15:46
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