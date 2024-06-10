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    В «Акроне» ответили, интересны ли клубу Дзюба и Джикия

    Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов оценил возможность подписания Артема Дзюбы и Георгия Джикии.

    • Оба футболиста стали свободными агентами этим летом.
    • Дзюба покинул «Локомотив», Джикия ушел из «Спартака».

    – Стоит ждать каких-то громких подписаний?

    – Смотря для кого они будут громкими. Может быть, условно, для «Спартака» – нет.

    Исходя из наших возможностей, которые не самые большие по сравнению с другими клубами РПЛ, будем надеяться, что сможем сделать несколько знаковых подписаний, которые усилят команду и смогут сохранить ей прописку в элитном дивизионе и дальше.

    – Не могу не спросить про Георгия Джикию и Артема Дзюбу, которые стали свободными агентами. Вам было бы интересно пригласить их?

    – Не могу единолично кого-то приглашать, у нас для этого есть своего рода трансферный комитет.

    Я не являюсь большим специалистом в области выбора футболистов и оценки их игровых характеристик – никогда не залезаю на эту территорию.

    – Джикия и Дзюба усилили бы «Акрон»?

    – Очевидно, если смотреть на их качества и опыт – это очень хорошие игроки. Но вопрос состоит в том, насколько они для нас достижимы и насколько они подходят под требования главного тренера.

    Это тоже немаловажно, потому что мы же не можем рандомно собирать состав.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2024 13:58
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    Комментарии (1)
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    The only one
    1718018389
    Мы с Тамарой ходим парой... Два нафиг никому не нужных футболиста с космическими запросами...
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