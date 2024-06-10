Мостовой сказал, кто мог бы заменить Промеса в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что заменить Квинси Промеса в атаке команды мог бы Максим Глушенков из «Локомотива».

«У «Спартака» есть дефицит креативных игроков в атаке. После потери Промеса некому создавать момент. Кто бы мог заменить Квинси? Отличный сезон провел Глушенков. Парень с головой играет футбол, все время нацелен на обострение. Глушенков мог бы идеально заменить Промеса, но он уже не в «Спартаке». Не думаю, что «Локомотив» захочет отпустить его», – сказал Мостовой.