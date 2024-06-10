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    Мостовой сказал, кто мог бы заменить Промеса в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что заменить Квинси Промеса в атаке команды мог бы Максим Глушенков из «Локомотива».

    «У «Спартака» есть дефицит креативных игроков в атаке. После потери Промеса некому создавать момент. Кто бы мог заменить Квинси? Отличный сезон провел Глушенков. Парень с головой играет футбол, все время нацелен на обострение. Глушенков мог бы идеально заменить Промеса, но он уже не в «Спартаке». Не думаю, что «Локомотив» захочет отпустить его», – сказал Мостовой.

    • 24-летний Глушенков провел в минувшем сезоне 38 матчей, забил 9 голов, отдал 19 передач.
    • Он принадлежал «Спартаку» в 2019–2022 годах.
    • 32-летний вингер Квинси Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.06.2024 12:53
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    Комментарии (6)
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    oyabun
    1718017670
    Глушенков не хочет возвращаться в Спартак. Слишком плохие воспоминания у парня об этом отрезке его карьеры. И по сути Мостовой так и не предложил никакой кандидатуры на замену Антохе.
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    evgevg13
    1718021146
    А тренером поставить Галустяна.
    Ответить
    NewLife
    1718028014
    Глушенков футболист совсем другого стиля, по сравнению с его игрой в Спартаке он прогрессирует, но он не дриблер и прямолинейность никуда не делась, а Квинси это и напор и кружева))
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    Александр.Т.
    1718037168
    Помню он говорил что Зинковский должен заменить Антоху, когда стало ясно что Промес в Спартак не отпустят
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    zigbert
    1718044635
    Такая замена не будет равноценной. Все таки Промес был одним из лучших с момента появления в Спартаке и не опускался ниже своего уровня. Можно сказать что Квинси более креативен в игре. Да и вряд ли Глушенков захочет вернуться в Спартак.
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