Мостовой сказал, кто мог бы заменить Промеса в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что заменить Квинси Промеса в атаке команды мог бы Максим Глушенков из «Локомотива».
«У «Спартака» есть дефицит креативных игроков в атаке. После потери Промеса некому создавать момент. Кто бы мог заменить Квинси? Отличный сезон провел Глушенков. Парень с головой играет футбол, все время нацелен на обострение. Глушенков мог бы идеально заменить Промеса, но он уже не в «Спартаке». Не думаю, что «Локомотив» захочет отпустить его», – сказал Мостовой.
- 24-летний Глушенков провел в минувшем сезоне 38 матчей, забил 9 голов, отдал 19 передач.
- Он принадлежал «Спартаку» в 2019–2022 годах.
- 32-летний вингер Квинси Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.