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    • Аленичев назвал фактор, из-за которого «Спартак» и другие клубы РПЛ не могут бороться с «Зенитом»

    Аленичев назвал фактор, из-за которого «Спартак» и другие клубы РПЛ не могут бороться с «Зенитом»

    Бывшший полузащитник, экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, когда красно-белые станут чемпионами России.

    – Когда болельщики увидят золотые медали у «Спартака»?

    – Может быть, с моей стороны прозвучит нескромно, но пока у «Зенита» есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами. В минувшем сезоне интрига была до последнего тура, «Динамо» и «Краснодар» имели шансы выиграть титул, но сильнее всех вновь стала команда Сергея Семака.

    – Что мешает красно-белым совершать качественные трансферы? Часто получается, что многих новичков спустя короткое время пытаются пристроить хоть куда-то или вовсе разрывают контракт.

    – Это вопрос к селекционному отделу. Значит, у клуба такая политика – он ошибается в выборе футболистов. Тот же Угальде забил только один гол в Кубке, лишил болельщиков возможности увидеть команду в переполненных «Лужниках» на Суперфинале. Я был на игре с «Балтикой», видел, как он не использовал два-три стопроцентных момента. Если ты стоишь 13 миллионов евро, то ты качественный футболист.

    – Должен давать результат здесь и сейчас?

    – Да. Времени на раскачку быть не должно. Я не говорю, что он обязан забить 10 мячей в трех матчах, но 7 из 10 моментов реализовать должен.

    • В минувшем сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России в шестой раз подряд.
    • Петербуржцы также победили в Кубке и Суперкубке страны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2024 11:56
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    Комментарии (30)
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    NewLife
    1718011717
    Этот недотренер, проваливший все и всюду, считает возможным разглагольствовать о силе заурядных легов синита и не упоминает про растранжиривание денег пенсионеров и админ ресурс, являющийся главной опорой немытых. Ну правильно, а то больше на газпром тв не пустят.
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    VVM1964
    1718012418
    Думал, что и этот сейчас запоет - "пока будут приглашать ИНОСТРАННЫХ тренеров, ....", но нет оказался другой мотивчик, еще более старый и избитый... )))
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    Barmaleushka
    1718013103
    Пока хряки не перестанут херь нести про Зенит и не прекратят пердеть от бессильной злобы - не бороться их команде за золото (да и за бронзу тоже ).
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    qawzsexdr
    1718014370
    Трансферный рынок открыт для всех. Лукойл компания с огромным бюджетом.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718014583
    Газпром ищет новых Педро на пляжах Копакабаны, а не в питерских дворах например
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718021998
    Фактор один епт- это хряки со своим неликвидом классом ниже Зенита. Гыгыгы
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    Невописынок
    1718025053
    Просто девочки из тарасофки могут только ныть, и собирать фан клуб обиженных, на поле то позорище же, ничего не могут, и утешают себя рабы всякими заговорами, лишь бы не писать про свой позорный розовый клуб
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    Бригадный
    1718025785
    Хрюканы были очень сильны когда полсостава было из людоедов и индейцев. Пошукать надо по джунглям и сельвам новых эмменике, мельгарехо и т.п.. Тогда будет шанс и в свинарнике опять победного самогону отведать.
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    Валя Ромашина
    1718030967
    Пока СПб будет у власти чемпионом будет зенит
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    Клубничный
    1718039739
    У нас бразильцев всего пяток, а остальные другие, почему он придрался к бразильцам? Я скажу больше, этот аленичив пресмыкается и низкопоклонствуем перед бразилией, считая что они круть!!! Впрочем, такое поведение нормально для спартака, это их дух, ползать на коленках!!!
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