«Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» согласовал условия контракта с голкипером Джеймсом Траффордом, сообщил журналист Фабрицио Романо. В ближайшее время «сороки» сделают «Бернли» предложение о переходе игрока на сумму около 15 миллионов фунтов плюс бонусы.

«Манчестер Сити» получит 20% от суммы, которую «Ньюкасл» выплатит «Бернли». «Горожане» продали вратаря «бордовым» летом 2023 года за 15+4 миллиона фунтов.