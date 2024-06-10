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    • «Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»

    «Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» согласовал условия контракта с голкипером Джеймсом Траффордом, сообщил журналист Фабрицио Романо. В ближайшее время «сороки» сделают «Бернли» предложение о переходе игрока на сумму около 15 миллионов фунтов плюс бонусы.

    «Манчестер Сити» получит 20% от суммы, которую «Ньюкасл» выплатит «Бернли». «Горожане» продали вратаря «бордовым» летом 2023 года за 15+4 миллиона фунтов.

    • 21-летний Траффорд провел за «Бернли» в минувшем сезоне 28 матчей, пропустил 62 мяча.
    • Траффорд входил в расширенный состав сборной Англии на Евро-2024, но не попал в окончательную заявку.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    10.06.2024 10:29
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