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    Карпин ответил на вопросы о своем будущем в сборной России

    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин сказал, что продолжение его работы в национальной команды зависит от многих факторов.

    – Говоря о своeм будущем в сборной, вы сказали: «Зависит от предложения». То есть его ещe не последовало?

    – Нет, не было.

    – А предварительные разговоры на этот счeт с Дюковым?

    – Предварительные – были.

    – Не могли бы вы уточнить, от чего зависит вопрос продления контракта? Вряд ли во главе угла финансовый вопрос?

    – Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с «Ростовом»: как и что это будет.

    – Допускаете, что этот матч может стать последним для вас в сборной?

    – И теоретически, и практически он может быть последним.

    – Но вы в принципе готовы продолжать работу на разрыв?

    – Теоретически и в принципе, наверное, да. Как я и говорил раньше, зависит от многих факторов.

    • Действующее соглашение Карпина с РФС истекает этим летом.
    • Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года.
    • 55-летний специалист совмещает эту должность с работой в «Ростове» с марта 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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