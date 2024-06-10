Карпин ответил на вопросы о своем будущем в сборной России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин сказал, что продолжение его работы в национальной команды зависит от многих факторов.
– Говоря о своeм будущем в сборной, вы сказали: «Зависит от предложения». То есть его ещe не последовало?
– Нет, не было.
– А предварительные разговоры на этот счeт с Дюковым?
– Предварительные – были.
– Не могли бы вы уточнить, от чего зависит вопрос продления контракта? Вряд ли во главе угла финансовый вопрос?
– Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с «Ростовом»: как и что это будет.
– Допускаете, что этот матч может стать последним для вас в сборной?
– И теоретически, и практически он может быть последним.
– Но вы в принципе готовы продолжать работу на разрыв?
– Теоретически и в принципе, наверное, да. Как я и говорил раньше, зависит от многих факторов.
- Действующее соглашение Карпина с РФС истекает этим летом.
- Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года.
- 55-летний специалист совмещает эту должность с работой в «Ростове» с марта 2022 года.