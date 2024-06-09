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    Шалимов ответил, в чем Сафонов не уступает Доннарумме

    Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сравнил вратарей Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму из «ПСЖ». Вскоре они должны стать одноклубниками.

    «Матвей «в раме», на мой взгляд, не уступает Доннарумме, а возможно, и превосходит его. Важно убрать все вещи, которые могут привести к ошибкам, потому что права на ошибку не дадут при таком конкуренте.

    Конкуренция, вероятно, будет именно в ситуациях, когда надо играть ногами, – там важно не ошибаться, и тем более не «привозить», – сказал Шалимов.

    • Сафонов получил запрет на выезд из России.
    • Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.06.2024 17:22
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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1717948004
    Так и в чем Сафонов не уступает? В раме? Что это за чудо, которое такие заголовки публикует
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    ss21
    1717960394
    Сафонов топ.
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    Россия
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