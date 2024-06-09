Шалимов ответил, в чем Сафонов не уступает Доннарумме

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сравнил вратарей Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму из «ПСЖ». Вскоре они должны стать одноклубниками.
«Матвей «в раме», на мой взгляд, не уступает Доннарумме, а возможно, и превосходит его. Важно убрать все вещи, которые могут привести к ошибкам, потому что права на ошибку не дадут при таком конкуренте.
Конкуренция, вероятно, будет именно в ситуациях, когда надо играть ногами, – там важно не ошибаться, и тем более не «привозить», – сказал Шалимов.
- Сафонов получил запрет на выезд из России.
- Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
- Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.