Шалимов ответил, в чем Сафонов не уступает Доннарумме

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сравнил вратарей Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму из «ПСЖ». Вскоре они должны стать одноклубниками.

«Матвей «в раме», на мой взгляд, не уступает Доннарумме, а возможно, и превосходит его. Важно убрать все вещи, которые могут привести к ошибкам, потому что права на ошибку не дадут при таком конкуренте.

Конкуренция, вероятно, будет именно в ситуациях, когда надо играть ногами, – там важно не ошибаться, и тем более не «привозить», – сказал Шалимов.