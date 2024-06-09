Радимов: «Детский тренер говорил мне, что я нигде играть не буду»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов сообщил, что прогнозы на его карьеру были негативные.

«Мне лет 15. Тренер собрал всю команду. Говорит всем: «Ты будешь в Премьер-лиге, ты в сборной, ты где-то еще». Мне говорит: «Радимов, ты не будешь нигде, *** [нафиг], играть».

Потом я ему через несколько лет: «Че ты там говорил, епт?!» – рассказал Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».