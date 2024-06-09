Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Радимов: «Детский тренер говорил мне, что я нигде играть не буду»

    Радимов: «Детский тренер говорил мне, что я нигде играть не буду»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов сообщил, что прогнозы на его карьеру были негативные.

    «Мне лет 15. Тренер собрал всю команду. Говорит всем: «Ты будешь в Премьер-лиге, ты в сборной, ты где-то еще». Мне говорит: «Радимов, ты не будешь нигде, *** [нафиг], играть».

    Потом я ему через несколько лет: «Че ты там говорил, епт?!» – рассказал Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • Больше всего матчей в карьере Радимов провел за «Зенит».
    • С петербуржцами он стал чемпионом.
    • За сборную России у Радимова 33 матча, 3 гола.

    Новости по теме
    Аршавин требует с Радимова деньги за помощь на «Кто хочет стать миллионером?» – Владислав жестко ответил 15
    Радимов предсказал состав финалистов Евро-2024 4
    Радимов раскрыл свою реакцию на результативную ошибку Черчесова против Италии на Евро-1996 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2024 17:03
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1717943659
    Так и не играл. Поигрывал . Раздутое чудо.Влад-даун .
    Ответить
    ...короче
    1717944462
    ...да ты и был-то ни в пи**у(...
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1717949337
    Да ты толком нигде и не играл.
    Ответить
    Илья-Альчуль-vkontakte
    1717962597
    Правда она такая. Владислав Радимов был самым сильным молодым российским футболистом в 1994, 1995-ых годах. Отождествлялся как вундеркинд. Занял в списке 33-ёх лучших российских футболистов в 1994-ом и 1995-ом первое место. В этих же годах забивал голы, попадавшие в четвёрку по итогам года. Штучный игрок, он обладал дриблингом, что является редкостью. Этим и ценился. Также был прекрасным плеймейкером. В 1996-ом забил известный красивый гол сборной Бразилии. В 1995-ом перешёл в выйгравшую Кубок обладателей Кубков испанскую Сарагосу. Стал там основным игроком. Позже запомнился своей игрой за Крылья Советов и Зенит.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+