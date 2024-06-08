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    Леманн сомневается, что Артета подходит «Арсеналу»

    Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн недоволен работой главного тренера Микеля Артеты.

    «Артета очень хорошо поднял «Арсенал». Но подходит ли он сейчас команде?.. Не уверен.

    Команда дважды могла выиграть АПЛ. Личность тренеров важна. Нужно понимать, это тренер-победитель или просто хороший парень, который выводит на определенный уровень и все заканчивается», – сказал Леманн.

    • Микель тренирует «Арсенал» 5 лет.
    • С ним лондонцы выиграли Кубок Англии в 2020 году.
    • Будучи в «Арсенале», Артета 7 раз признавался лучшим тренером месяца в АПЛ.

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    Источник: The Telegraph

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    08.06.2024 17:29
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