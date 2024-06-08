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    Тюкавин: «Сборная России прибавляет с каждым матчем»

    Нападающий сборной России Константин Тюкавин заявил о прогрессе команды.

    • Накануне в товарищеском матче россияне разгромили на выезде Беларусь (4:0).
    • Тюкавин забил дебютный гол за сборную.

    «Уверенная победа в матче против Беларуси говорит о том, что мы прибавляем с каждой игрой. Это видно. Вы видели, как мы сыграли в Москве с сербами, хоть там и было удаление. С Беларусью тоже спокойно сыграли, победили 4:0.

    Мы в каких-то моментах были лучше, быстрее соперника, поэтому и такой результат. Сыграли на ноль, четыре гола забили – отлично.

    Какие были ожидания от игры? Хотели сыграть при полном стадионе, при наших болельщиках. Атмосфера – огонь. Думаю, хороший матч получился для нас. Казалось, что что болельщиков сборной России было больше, чем белорусских? Здорово, всегда бы хотелось так», – сказал Тюкавин.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.06.2024 14:46
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1717860624
    Валера сделает из вас топовых)
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