Тюкавин: «Сборная России прибавляет с каждым матчем»

Нападающий сборной России Константин Тюкавин заявил о прогрессе команды.

Накануне в товарищеском матче россияне разгромили на выезде Беларусь (4:0).

Тюкавин забил дебютный гол за сборную.

«Уверенная победа в матче против Беларуси говорит о том, что мы прибавляем с каждой игрой. Это видно. Вы видели, как мы сыграли в Москве с сербами, хоть там и было удаление. С Беларусью тоже спокойно сыграли, победили 4:0.

Мы в каких-то моментах были лучше, быстрее соперника, поэтому и такой результат. Сыграли на ноль, четыре гола забили – отлично.

Какие были ожидания от игры? Хотели сыграть при полном стадионе, при наших болельщиках. Атмосфера – огонь. Думаю, хороший матч получился для нас. Казалось, что что болельщиков сборной России было больше, чем белорусских? Здорово, всегда бы хотелось так», – сказал Тюкавин.